NK Olimpija se opravičuje poškodovanemu policistu in obsoja obnašanje navijačev

Dogajanje na večnem derbiju v Ljudskem vrtu so očrnili navijaški incidenti. Zakuhali so jih goreči privrženci Olimpije, najbolj pa jo je skupil policist, ki so ga z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico. Ljubljanski klub je dan po porazu v Mariboru najstrožje obsodil divjanje navijačev. Vsem žrtvam navijaškega nasilja se globoko opravičuje.

Dvoboj, na katerem je sodnik Nejc Kajtazović zaradi nešportnega obnašanja navijačev Olimpije že razmišljal o možnosti scenarija, da bi se izpraznil del severne tribune, namenjen gostujočim privržencem, je postregel s številnimi navijaškimi incidenti. "Slogan NK Olimpija Ljubljana je vsem dobro poznan. Eno življenje. Ena ljubezen. Ne v življenju in še manj v ljubezni pa nikoli in nikdar ne bi smelo biti prostora za nasilje …" sporoča ljubljanski klub v izjavi za javnost, v kateri se po bolečem porazu na 148. večnem derbiju, sploh prvem v Ljudskem vrtu po skoraj petih letih, obžaluje dejanja navijačev Olimpije, ki so s svojim nezaslišanim obnašanjem očrnili klub.

"Vsaka ljubezen ima svoje meje. Tokrat so nekateri posamezniki močno prestopili vse meje dopustnega in navsezadnje okusnega. S svojim neprimernim, celo nezaslišanim obnašanjem so vrgli velikansko črno piko na celoten klub. Tudi na vse tiste, ki za Olimpijo navijajo tako, kot je treba. S čustvi, ki so včasih pozitivna, včasih negativna, toda vedno v mejah normalnega. Tako bi moralo biti vedno. Tokrat temu žal ni bilo tako," so zapisali pri zeleno-belih, ki so se po porazu v Mariboru soočili s krutim dejstvom, da so v tej sezoni že bolj ali manj izpadli iz boja za državni naslov.

Olimpijo je v Ljudskem vrtu bodrilo okrog 300 navijačev. Nekateri izmed njih so prestopili mejo dopustnega. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Za vodilnimi vijolicami šest krogov pred koncem zaostajajo deset točk. Za dodatno slabo voljo pa bi lahko v bližnji prihodnosti poskrbel še disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS), ko bo vzel pod drobnogled navijaške incidente z največjega klubskega spektakla, kar ga pozna nogometna Slovenija. Nešportno obnašanje posameznikov v vrstah navijačev Olimpije ljubljanski klub boli še bolj od poraza proti največjemu rivalu.

Fotogalerija s tekme v Mariboru, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

