V Mariboru rajali kot že dolgo ne, Prosinečki priznal: Konec je

V Ljudskem vrtu že dolgo ni bilo tako veselo. ''Končno. To je prava beseda,'' si je oddahnil Martin Milec. Kapetan Maribora je na prvo domačo zmago nad Olimpijo na večnih derbijih 1. SNL čakal skoraj pet let! Zato je bilo navdušenje navijačev po dramatičnem derbiju v Ljudskem vrtu, s katerim so vijolice ušle zmajem na kar +10, ogromno. Povsem drugače pa je bilo v taboru Olimpije ...

Maribor : Olimpija 1:0 (0:0) Stadion Ljudski vrt, gledalcev 8250, sodniki: Kajtazović, Klančnik, Vukan.

Strelec: 1:0 Mudrinski (75.). Maribor: Jug, Milec, Mitrović, Watson, Sikošek, Makoumbou, Repas, Žugelj (od 63. Alvir), Kronaveter (od 63. Sellouki), Ivanović (od 85. Antolin), Mudrinski (od 79. Sirk).

Olimpija: Banić, Boakye, Ratnik (od 46. Crnomarković), Van Bruggen, Čabraja, Pilj, Elšnik (od 85. Mudražija), Kvesić, Ziljkić (od 63. Matko), Aldair (od 69. Đurasek), Prtajin. Rumeni kartoni: Mudrinski, Repas; Aldair.

Rdeči karton: /.

Čeprav smo v začetku aprila, se v slovenskem nogometu veliko omenja mraz. Trideseti krog se je začel ob močnem sneženju v Spodnji Šiški, ko je Mura v bitki za Evropo premagala Bravo, zvečer pa se je nogometna Ljubljana, ki drži pesti za Olimpijo, znašla v ''polarnem'' mrazu. Pri -10. Takšen je namreč novi zaostanek za vodilnim Mariborom, ki je vse bližje tako želeni 16. državni zvezdici, prvi po sušnih treh sezonah.

Fotogalerija s tekme v Mariboru, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

1 / 65 2 / 65 3 / 65 4 / 65 5 / 65 6 / 65 7 / 65 8 / 65 9 / 65 10 / 65 11 / 65 12 / 65 13 / 65 14 / 65 15 / 65 16 / 65 17 / 65 18 / 65 19 / 65 20 / 65 21 / 65 22 / 65 23 / 65 24 / 65 25 / 65 26 / 65 27 / 65 28 / 65 29 / 65 30 / 65 31 / 65 32 / 65 33 / 65 34 / 65 35 / 65 36 / 65 37 / 65 38 / 65 39 / 65 40 / 65 41 / 65 42 / 65 43 / 65 44 / 65 45 / 65 46 / 65 47 / 65 48 / 65 49 / 65 50 / 65 51 / 65 52 / 65 53 / 65 54 / 65 55 / 65 56 / 65 57 / 65 58 / 65 59 / 65 60 / 65 61 / 65 62 / 65 63 / 65 64 / 65 65 / 65

Lahko bi bilo drugače, zmaji, ki so v Ljudski vrt pripotovali z jasno izraženo željo po zmagi, so v določenih obdobjih srečanja prevladovali na zelenici, si priigrali več priložnosti, v 67. minuti pa jih je od vodstva, takšen scenarij nam je v sobotnem scenariju denimo napovedal manjkajoči prvi strelec Olimpije Mustafa Nukić, delilo le nekaj centimetrov. Strel kapetana zmajev Timija Maxa Elšnika je zadel vratnico, le osem minut po nesojenem evrogolu pa je občinstvo v Ljudskem vrtu skočilo na noge.

Odmevalo je "Mudri, Mudri"

Ognjen Mudrinski je odločil večni derbi v 75. minuti in dvignil na noge mariborsko občinstvo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Prvi strelec tekmovanja Ognjen Mudrinski je po nori mojstrovini, do takrat je bil skoraj neopazen na igrišču, pestila pa ga je tudi poškodba stegenske mišice, s katero je po koncu prvega dela seznanil svojega trenerja, prelisičil ljubljansko obrambo in dosegel najpomembnejši zadetek, odkar nosi vijolični dres. Pa jih je dosegel že 15.

Sprožil je verižno skandiranje občinstva. Odmevalo je ''Mudri, Mudri''. Postal je prvi junak derbija, ki ga je, tako je po razburljivem srečanju dejal trener Radovan Karanović, Maribor dobil ravno tako, kot je Olimpija pred dvema mesecema večni derbi v Stožicah. Z disciplinirano igro, v kateri ni brezglavo napadala, ampak čakala na svojo priložnost. Dočakala jo je v 75. minuti, po silovitem protinapadu, ki ga je mojstrsko kronal priljubljeni Srb.

Prosinečki debitiral z bolečim porazom

Robert Prosinečki je ostal brez zmage, ki bi Olimpijo približala boju za naslov. Maribor je ušel zmajem na +10. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida ''Mojim fantom ne morem ničesar zameriti. To je bil pravi derbi, čvrst dvoboj. Zmanjkalo nam je le malce sreče. Čestitke Mariboru, a moji fantje so dali vse od sebe,'' je dejal Robert Prosinečki. To je bil njegov trenerski debi na slovenskih večnih derbijih. Podpisal se je pod poraz, na kakršnega so navijači Olimpije že skoraj pozabili, saj so pred tem v Ljudskem vrtu nazadnje izgubili pred skoraj petimi leti. Čeprav so pokazali več, so tokrat vse tri točke ostale doma.

S tribun je po tekmi donelo ''Šampioni, šampioni'', domači strateg je ponosno pojasnjeval, kako se je ob čudoviti navijaški kulisi vrnil stari duh Ljudskega vrta, kapetan Milec pa je bil ponosen na taktično disciplino, ko so se nogometaši v vijoličnih dresih po začetnem pritisku povlekli nazaj in čakali na svojo priložnost. ''Tako je pred leti zmagoval evropski Maribor,'' je kapetan, Marcos Tavares proti Olimpiji ni vstopil v igro, našel vzporednico s slovitim obdobjem, kateremu se želijo Mariborčani približati in vrniti kanto v mesto ob Dravi.

Karanović prepoveduje evforijo, Prosinečki ima nov cilj

Kapetan Olimpije Timi Max Elšnik je v 67. minuti po izjemnem strelu z razdalje, to bi bil pravcati evrogol, zatresel vratnico. Vratar Maribora Ažbe Jug bi bil takrat nemočen. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V Ljubljani so se s tem, da je naslov v tej sezoni izgubljen, že malodane spoprijaznili. Za Mariborčane ostane edini tekmec v boju za naslov Koper. V nedeljo bodo spremljali njegov obračun s Celjani in navijali za uspeh štajerskega predstavnika, po katerem bi bili še bližje naslovu, vseeno pa Karanović vztrajno zavrača in prepoveduje evforijo. Tako razmišlja tudi Milec. ''Danes se bomo poveselili, jutri počivali, od ponedeljka naprej pa se trdno posvečamo boju za naslov. Gremo od tekme do tekme,'' razkriva mariborski recept, ki bi se lahko izkazal za zelo uspešnega.

Kaj pa Olimpija? ''Naš cilj je Evropa,'' opozarja Prosinečki, da se bo potrebno za omenjeni cilj še pošteno potruditi in na igrišču pokazati več kot v Ljudskem vrtu. Prednost zmajev pred Muro se je stopila na le dve točki, tako da je ogrožena tudi Evropa. Zlasti, če četrto mesto ne bo zadoščalo za evropsko vozovnico.

Navijači Maribora upoštevali prošnjo kluba

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Večni derbi je ponudil izjemno kuliso. Kaj bi šele bilo, če bi lahko Viole zavzele svoje položaje na južni tribuni, na katere so morale pozabiti zaradi kazni Nogometne zveze Slovenije (NZS). Tako se je na vseh preostalih tribunah stadiona pod Kalvarijo stiskalo 8.250 gledalcev. Nihče ni želel zamuditi zadnjega spopada dveh največjih slovenskih klubov v tej sezoni, v katerem sta se spopadla ''rumena'' trenerja.

Radovan Karanović, v nogometnih krogih poznan pod vzdevkom Žuti, je v tretjem večnem derbiju lovil ne le prvo zmago, ampak tudi prvi gol (0:0 in 0:1). Uspelo mu je. Premagal je Olimpijo, osrečil mariborske navijače in po tekmi v šali dodal, da je zdaj on ''Veliki Žuti'', kakršen je sicer dolgoletni nadimek legendarnega Hrvata Roberta Prosinečkega.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Zadovoljstvo Maribora je bilo še toliko večje, ker domače občinstvo ni zakrivilo nobenega incidenta, ki bi dolil dodatno vroče olje na že tako iznakažen odnos med mariborskim klubom in krovno zvezo. Klub je pred tekmo prosil navijače, naj navijajo športno. Želja se jim je uresničila. Začelo se je slavnostno, s koreografijo čez celotno vzhodno tribuno, kamor so se preselile Viole, ter bučnim in spektakularnim ognjemetom. Končalo se je z eno najslajših zmag Maribora v zadnjih letih, s katero so ubili dve muhi na en mah. Še povečali možnosti za osvojitev naslova, hkrati pa iz boja za naslov izločili Olimpijo.

Spektakel pokvarili incidenti navijačev Olimpije

Navijači Olimpije so ob koncu prvega polčasa zakrivili manjšo prekinitev. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida ''Ne verjamem, da ima Olimpija še možnosti. Konec je. Naslov je za nas izgubljen,'' je bil realen Prosinečki, ki je kot trener Olimpije obžaloval incidente, zakuhane s strani gostujočih navijačev. Zlasti tiste ob koncu prvega polčasa, ko so z različnimi predmeti ciljali Roka Kronavetra in Martina Milca. Burno je bilo tudi v nadaljevanju, zlasti ob koncu srečanja, skupil naj bi jo tudi eden izmed policistov, tako da bo o tem v prihodnjih dneh še veliko govora. To je bila temna lisa razgretega večnega derbija, ki je 8.250 gledalcev ponudil marsikaj, na koncu pa osrečil zgolj gostitelje.

Maribor je proslavljal kot že dolgo ne, konec skoraj petletnega neslavnega niza, ki je pošteno motil vse v vijoličnem klubu, je poskrbel za ogromno veselje. Če se bo nadaljevalo v podobnem ritmu, ima Maribor velike priložnosti, da bo po treh letih spet postal prvak.