Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Torek,
26. 8. 2025,
15.44

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Nazaj v šolo Nazaj v šolo preventiva strpnost varnost promet promet otroci AMZS

Torek, 26. 8. 2025, 15.44

34 minut

Ne le 1. septembra: za varnost otrok v prometu vsak dan v letu

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
AMZS, Še 365 dni | AMZS že deseto leto zapored s kampanjo Še 365 dni! v sodelovanju s policijo in lokalnimi avto-moto društvi ter klubi ozavešča, da se bodo otroci ponovno vrnili na šolske poti. Pri tem izpostavlja pomen varnosti najmlajših udeležencev v prometu vse leto, ne le ob začetku šolskega leta. Aktivnosti kampanje bodo letos sicer predstavili v 30 slovenskih krajih. | Foto STA

AMZS že deseto leto zapored s kampanjo Še 365 dni! v sodelovanju s policijo in lokalnimi avto-moto društvi ter klubi ozavešča, da se bodo otroci ponovno vrnili na šolske poti. Pri tem izpostavlja pomen varnosti najmlajših udeležencev v prometu vse leto, ne le ob začetku šolskega leta. Aktivnosti kampanje bodo letos sicer predstavili v 30 slovenskih krajih.

Foto: STA

Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) je danes v Šempetru pri Gorici predstavila akcijo Še 365 dni!, s katero opozarjajo na varnost otrok v prometu. Sodelujoči so poudarili pomen varne vrnitve na šolske poti po počitnicah, saj je cilj akcije zagotoviti varnost otrok v prometu vse dni v letu.

"Zlasti najmlajši, ki šele začenjajo svojo samostojno pot v prometu, še ne poznajo vseh zakonitosti in pasti, ki jih ta prinaša. Zato je ključno, da so odrasli – starši, stari starši in drugi spremljevalci – najpomembnejši učitelji in z lastnim zgledom otrokom pokažejo, kako skrbeti za svojo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. To zavedanje ne velja le na poti v vrtec ali šolo, temveč na prav vseh poteh," je na današnji predstavitvi v Šempetru pri Gorici dejal generalni sekretar AMZS Davorin Smodiš.

To je tudi ključno sporočilo kampanje AMZS Še 365 dni!, ki so jo začeli danes na Goriškem. Njen cilj je varnost, ne le otrok, temveč prav vseh udeležencev v prometu, za kar je treba skrbeti vse leto. Pri tem pa sta potrebna predvsem strpnost in medsebojno spoštovanje.

nesreča kombi
Avtomoto Skrite nevarnosti v kombiju: otrok ležal na leseni postelji #foto

Bodimo strpni!

Župan Občine Šempeter - Vrtojba Milan Turk je pozval voznike in druge udeležence v prometu k večji strpnosti. K večji prometni varnosti pa lahko zlasti pešci, kolesarji, uporabniki skirojev in drugih oblik mikromobilnosti prispevajo tudi s tem, da uporabljajo odsevna telesa.

moški na avtocesti
Novice Posnetek, da ti zaledeni kri #video

Predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik je napovedal, da bodo policisti z različnimi preventivnimi aktivnostmi poskušali prispevati k čim bolj varnemu začetku šolskega leta, ob tem pa bodo izvajali tudi poostren nadzor v prometu. Po njegovih besedah je zagotavljanje varnosti otrok, predvsem v prvih septembrskih dneh, ena najpomembnejših nalog policije, saj otroci in tudi pešci nasploh spadajo med najbolj ranljive udeležence.

Policisti so nato skupaj z otroki predstavili tudi varno pot v šolo.

AMZS že deseto leto zapored s kampanjo Še 365 dni! v sodelovanju s policijo in lokalnimi avto-moto društvi ter klubi ozavešča, da se bodo otroci ponovno vrnili na šolske poti. Pri tem izpostavlja pomen varnosti najmlajših udeležencev v prometu vse leto, ne le ob začetku šolskega leta. Aktivnosti kampanje bodo letos predstavili v 30 slovenskih krajih.

Varna pot v šolo
Novice Začenja se preventivna akcija za večjo varnost otrok na poti v šolo
Prometna nesreča
Novice Kaj se dogaja na Celjskem? V enem dnevu umrlo toliko ljudi kot lani.
Prometna nesreča na Igu
Novice Slovenske ceste terjale novo življenje: umrl na električnem kolesu
Nazaj v šolo Nazaj v šolo preventiva strpnost varnost promet promet otroci AMZS
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.