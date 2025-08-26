Ne le 1. septembra: za varnost otrok v prometu vsak dan v letu

Avto-moto zveza Slovenije ( AMZS ) je danes v Šempetru pri Gorici predstavila akcijo Še 365 dni!, s katero opozarjajo na varnost otrok v prometu. Sodelujoči so poudarili pomen varne vrnitve na šolske poti po počitnicah, saj je cilj akcije zagotoviti varnost otrok v prometu vse dni v letu.

"Zlasti najmlajši, ki šele začenjajo svojo samostojno pot v prometu, še ne poznajo vseh zakonitosti in pasti, ki jih ta prinaša. Zato je ključno, da so odrasli – starši, stari starši in drugi spremljevalci – najpomembnejši učitelji in z lastnim zgledom otrokom pokažejo, kako skrbeti za svojo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. To zavedanje ne velja le na poti v vrtec ali šolo, temveč na prav vseh poteh," je na današnji predstavitvi v Šempetru pri Gorici dejal generalni sekretar AMZS Davorin Smodiš.

To je tudi ključno sporočilo kampanje AMZS Še 365 dni!, ki so jo začeli danes na Goriškem. Njen cilj je varnost, ne le otrok, temveč prav vseh udeležencev v prometu, za kar je treba skrbeti vse leto. Pri tem pa sta potrebna predvsem strpnost in medsebojno spoštovanje.

Bodimo strpni!

Župan Občine Šempeter - Vrtojba Milan Turk je pozval voznike in druge udeležence v prometu k večji strpnosti. K večji prometni varnosti pa lahko zlasti pešci, kolesarji, uporabniki skirojev in drugih oblik mikromobilnosti prispevajo tudi s tem, da uporabljajo odsevna telesa.

Predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik je napovedal, da bodo policisti z različnimi preventivnimi aktivnostmi poskušali prispevati k čim bolj varnemu začetku šolskega leta, ob tem pa bodo izvajali tudi poostren nadzor v prometu. Po njegovih besedah je zagotavljanje varnosti otrok, predvsem v prvih septembrskih dneh, ena najpomembnejših nalog policije, saj otroci in tudi pešci nasploh spadajo med najbolj ranljive udeležence.

Policisti so nato skupaj z otroki predstavili tudi varno pot v šolo.

AMZS že deseto leto zapored s kampanjo Še 365 dni! v sodelovanju s policijo in lokalnimi avto-moto društvi ter klubi ozavešča, da se bodo otroci ponovno vrnili na šolske poti. Pri tem izpostavlja pomen varnosti najmlajših udeležencev v prometu vse leto, ne le ob začetku šolskega leta. Aktivnosti kampanje bodo letos predstavili v 30 slovenskih krajih.