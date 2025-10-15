Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
15. 10. 2025,
14.33

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo kvalifikacije za SP 2026

Sreda, 15. 10. 2025, 14.33

2 minuti

Mejnik

Cristiano Ronaldo do posebnega mejnika kvalifikacij za mundial

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Cristiano Ronaldo | Cristiano Ronaldo je zelo ponosen. | Foto Reuters

Cristiano Ronaldo je zelo ponosen.

Foto: Reuters

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je dejal, da je izjemno ponosen, da je dosegel "edinstven mejnik", potem ko je postal rekorder po številu zadetkov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Štiridesetletnik je proti Madžarski (2:2) dosegel dva gola in s tem prišel do 41 zadetkov, s čimer je presegel 39 golov Gvatemalca Carlosa Ruiza.

To sta bila njegova 142. in 143. reprezentančni gol, a nista bila dovolj, da bi Portugalski že zagotovila uvrstitev na mundial 2026, saj je Madžarska v zadnjem trenutku izenačila.

"Ni skrivnost, da mi nastopanje v reprezentanci veliko pomeni, zato sem neverjetno ponosen, da sem dosegel ta edinstven mejnik za Portugalsko," je Ronaldo zapisal na družbenih omrežjih. "Hvala vsem, ki ste mi pomagali priti sem. Se vidimo novembra, da potrdimo uvrstitev na svetovno prvenstvo!" je dodal.

Preberite še:

Ivan Hašek
Sportal Hašek ni več češki nogometni selektor
Videm protesti
Sportal Italijani odločno proti nastopu Izraela v Vidmu #video
Harry Kane
Sportal To so države, ki so si že izborile nastop na največjem odru
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo kvalifikacije za SP 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.