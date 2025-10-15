Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je dejal, da je izjemno ponosen, da je dosegel "edinstven mejnik", potem ko je postal rekorder po številu zadetkov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Štiridesetletnik je proti Madžarski (2:2) dosegel dva gola in s tem prišel do 41 zadetkov, s čimer je presegel 39 golov Gvatemalca Carlosa Ruiza.

To sta bila njegova 142. in 143. reprezentančni gol, a nista bila dovolj, da bi Portugalski že zagotovila uvrstitev na mundial 2026, saj je Madžarska v zadnjem trenutku izenačila.

"Ni skrivnost, da mi nastopanje v reprezentanci veliko pomeni, zato sem neverjetno ponosen, da sem dosegel ta edinstven mejnik za Portugalsko," je Ronaldo zapisal na družbenih omrežjih. "Hvala vsem, ki ste mi pomagali priti sem. Se vidimo novembra, da potrdimo uvrstitev na svetovno prvenstvo!" je dodal.

