Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Petek,
17. 10. 2025,
11.23

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
hokej Edo Terglav risi slovenska hokejska reprezentanca

Petek, 17. 10. 2025, 11.23

15 minut

Med 6. in 8. novembrom bodo igrali v Sosnowiecu

Slovenci bodo novo tekmovanje odprli na Poljskem

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
slovenska hokejska reprezentanca | Slovenski hokejisti bodo novembra v okviru novoustanovljenega evropskega pokala narodov igrali na Poljskem. | Foto Jure Banfi

Slovenski hokejisti bodo novembra v okviru novoustanovljenega evropskega pokala narodov igrali na Poljskem.

Foto: Jure Banfi

Medtem ko so hokejska klubska tekmovanja v polnem zagonu, pa se bodo prve reprezentančne akcije letošnje sezone začele čez dva tedna. Članska izbrana vrsta bo v okviru novoustanovljenega Evropskega pokala narodov med 6. in 8. novembrom igrala na Poljskem.

Članska moška hokejska reprezentanca, ki jo s selektorskega mesta vodi Edo Terglav, se bo v torek, 4. novembra, zbrala v svoji tradicionalni pripravljalni bazi na Bledu. Tam bo na prenovljeni ledeni ploskvi opravila nekaj skupnih treningov, nato pa jo bo pot vodila v poljski Sosnowiec, so sporočili iz Hokejske zveze Slovenija (HZS).

Tam se bo v sklopu novoustanovljenega Evropskega pokala narodov pomerila z reprezentancami Italije, Poljske in Velike Britanije.

V začetni fazi evropskega pokala sodeluje 17 reprezentanc

Prva sezona Evropskega pokala narodov bo potekala med običajnimi mednarodnimi odmori novembra, decembra in februarja. Sedemnajst reprezentanc po celotni Evropi bo tekmovalo v več skupinah s po tremi ali štirimi ekipami.

V tekmovanju bodo v začetni fazi sodelovale: Avstrija, Danska, Estonija, Francija, Italija, Latvija, Litva, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija,  Španija, Velika Britanija.

Sosnowiec, evropski pokal narodov

Četrtek, 6. november 
16:00  Slovenija – Velika Britanija
19:45 Poljska – Italija

Petek, 7. november 
16:00 Velika Britanija – Italija
19:45 Poljska – Slovenija

Sobota, 8. november 
16:00 Italija – Slovenija
19:45 Poljska – Velika Britanija

Mlajše selekcije doma, v Italiji in na Madžarskem

Mlada reprezentanca do 20 let, ki jo decembra na Bledu čaka svetovno prvenstvo divizije I skupine A, se bo na Bledu zbrala v ponedeljek, 3. novembra, po opravljenih skupnih pripravah pa se bo v italijanski Egni udeležila turnirja štirih držav. Mladi risi U20 se bodo pomerili z Italijo, Francijo in Madžarsko.

Hokej Splošna | Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Mlada reprezentanca do 18 let se bo, tako kot mladinska izbrana vrsta, v ponedeljek, 3. novembra, zbrala na Bledu. V nadaljevanju bo odpotovala v madžarsko prestolnico Budimpešto, kjer jo čakajo tri tekme mednarodnega turnirja z Avstrijo, Italijo in Madžarsko.

Mlada selekcija do 16 let bo v novembrskem zboru gostila mednarodni turnir štirih držav, ki bo od petka, 7. novembra, pa do nedelje, 9. novembra, v Kranju. Na turnirju bo palice prekrižala z izbranimi vrstami Avstrije, Italije in Madžarske.

Mlada ženska reprezentanca do 18 let bo med 7. in 9. novembrom nastopila na mednarodnem turnirju na Bledu, kjer bodo mlade risinje svoje moči merile z ekipami Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Srbije, so še sporočili iz HZS.

Matic Török, Ilves
Sportal Slovenski trio iz Bremerhavna za četrtfinale proti Törökovim
Hdd Jesenice
Sportal Jeseničani z zmago na derbiju začelja končali negativno serijo
HDD Jesenice, Žan Us
Sportal Jeseničani še drugič zapored zmagoviti, v Podmežakli padla Glavičeva Cortina
Olimpija Ljubljana, Christian Feichtinger
Sportal Večer s čustvenim nabojem, v Ljubljano prihaja poseben gost

hokej Edo Terglav risi slovenska hokejska reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.