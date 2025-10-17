Slovenci bodo novo tekmovanje odprli na Poljskem

Medtem ko so hokejska klubska tekmovanja v polnem zagonu, pa se bodo prve reprezentančne akcije letošnje sezone začele čez dva tedna. Članska izbrana vrsta bo v okviru novoustanovljenega Evropskega pokala narodov med 6. in 8. novembrom igrala na Poljskem.

Članska moška hokejska reprezentanca, ki jo s selektorskega mesta vodi Edo Terglav, se bo v torek, 4. novembra, zbrala v svoji tradicionalni pripravljalni bazi na Bledu. Tam bo na prenovljeni ledeni ploskvi opravila nekaj skupnih treningov, nato pa jo bo pot vodila v poljski Sosnowiec, so sporočili iz Hokejske zveze Slovenija (HZS).

Tam se bo v sklopu novoustanovljenega Evropskega pokala narodov pomerila z reprezentancami Italije, Poljske in Velike Britanije.

V začetni fazi evropskega pokala sodeluje 17 reprezentanc

Prva sezona Evropskega pokala narodov bo potekala med običajnimi mednarodnimi odmori novembra, decembra in februarja. Sedemnajst reprezentanc po celotni Evropi bo tekmovalo v več skupinah s po tremi ali štirimi ekipami.

V tekmovanju bodo v začetni fazi sodelovale: Avstrija, Danska, Estonija, Francija, Italija, Latvija, Litva, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Velika Britanija.

Sosnowiec, evropski pokal narodov Četrtek, 6. november

16:00 Slovenija – Velika Britanija

19:45 Poljska – Italija Petek, 7. november

16:00 Velika Britanija – Italija

19:45 Poljska – Slovenija Sobota, 8. november

16:00 Italija – Slovenija

19:45 Poljska – Velika Britanija

Mlajše selekcije doma, v Italiji in na Madžarskem

Mlada reprezentanca do 20 let, ki jo decembra na Bledu čaka svetovno prvenstvo divizije I skupine A, se bo na Bledu zbrala v ponedeljek, 3. novembra, po opravljenih skupnih pripravah pa se bo v italijanski Egni udeležila turnirja štirih držav. Mladi risi U20 se bodo pomerili z Italijo, Francijo in Madžarsko.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Mlada reprezentanca do 18 let se bo, tako kot mladinska izbrana vrsta, v ponedeljek, 3. novembra, zbrala na Bledu. V nadaljevanju bo odpotovala v madžarsko prestolnico Budimpešto, kjer jo čakajo tri tekme mednarodnega turnirja z Avstrijo, Italijo in Madžarsko.

Mlada selekcija do 16 let bo v novembrskem zboru gostila mednarodni turnir štirih držav, ki bo od petka, 7. novembra, pa do nedelje, 9. novembra, v Kranju. Na turnirju bo palice prekrižala z izbranimi vrstami Avstrije, Italije in Madžarske.

Mlada ženska reprezentanca do 18 let bo med 7. in 9. novembrom nastopila na mednarodnem turnirju na Bledu, kjer bodo mlade risinje svoje moči merile z ekipami Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Srbije, so še sporočili iz HZS.