V živo: Krka igra v Beogradu, Cedevita Olimpija bo gostila Glasa

V okviru osmega kroga lige ABA Krka v soboto gob 19.00 gostuje v Beogradu pri FMP-ju. Cedevita Olimpija bo v nedeljo gostila Dunaj z Gregorjem Glasom, Ilirijo pa v ponedeljek čaka srečanje s Spartakom iz Subotice, ki je v prejšnjem krogu ugnal Crveno zvezdo in je po štirih odigranih tekmah še brez poraza.

Že v petek je Split z Zoranom Dragićem s 85:93 klonil na gostovanju pri Igokei. Slovenski košarkar je v dobrih 16 minutah na parketu dosegel devet točk, dva skoka in štiri asistence.

V soboto je Borac Žige Dimca visoko izgubil pri Cluj-Napoci (76:97), ki je med tednom v Eurocupu moral priznati premoč Cedeviti Olimpiji. Slovenski center je v šestih minutah na parketu dosegel dve točki. Dubaj Klemna Prepeliča bo v nedeljo gostil Studentski Centar z Maticem Rebcem.

Mega Urbana Krofliča je v tem krogu prosta.

