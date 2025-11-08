Sobota, 8. 11. 2025, 19.10
Liga ABA, 6. krog
V živo: Krka igra v Beogradu, Cedevita Olimpija bo gostila Glasa
V okviru osmega kroga lige ABA Krka v soboto gob 19.00 gostuje v Beogradu pri FMP-ju. Cedevita Olimpija bo v nedeljo gostila Dunaj z Gregorjem Glasom, Ilirijo pa v ponedeljek čaka srečanje s Spartakom iz Subotice, ki je v prejšnjem krogu ugnal Crveno zvezdo in je po štirih odigranih tekmah še brez poraza.
Že v petek je Split z Zoranom Dragićem s 85:93 klonil na gostovanju pri Igokei. Slovenski košarkar je v dobrih 16 minutah na parketu dosegel devet točk, dva skoka in štiri asistence.
V soboto je Borac Žige Dimca visoko izgubil pri Cluj-Napoci (76:97), ki je med tednom v Eurocupu moral priznati premoč Cedeviti Olimpiji. Slovenski center je v šestih minutah na parketu dosegel dve točki. Dubaj Klemna Prepeliča bo v nedeljo gostil Studentski Centar z Maticem Rebcem.
Mega Urbana Krofliča je v tem krogu prosta.
Liga ABA, 6. krog:
Petek, 7. november:
Sobota, 8. november:
Nedelja, 9. november:
Ponedeljek, 10. november:
Lestvica skupine A:
1. Dubaj 5 tekem - 10 točk
2. Partizan 5 - 9
3. Igokea 5 - 9
4. Studentski Centar - 5 - 7
5. Cluj-Napoca 4 - 6
6. FMP 4 - 6
7. Split 5 - 6
8. Krka 5 - 5
9. Borac 4 - 5
Lestvica skupine B:
1. Budućnost 5 tekem - 9 točk
2. Spartak Subotica 4 - 8
3. Cedevita Olimpija 4 - 7
4. Dunaj 5 - 7
5. Mega 5 - 7
6. Bosna 5 - 7
7. Zadar 6 - 7
8. Crvena zvezda 4 - 6
9. Ilirija 4 - 5