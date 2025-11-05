Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sreda,
5. 11. 2025,
11.05

29 minut

Sreda, 5. 11. 2025, 11.05

MVP oktobra

Posebno priznanje: Gregor Glas oktobra najkoristnejši igralec lige Aba

STA

Gregor Glas | Gregor Glas, košarkar avstrijskega Dunaja, je bil v ligi ABA razglašen za najkoristnejšega igralca meseca oktobra. | Foto Bosna BK Telecom/Ednan Turalic

Gregor Glas, košarkar avstrijskega Dunaja, je bil v ligi ABA razglašen za najkoristnejšega igralca meseca oktobra.

Foto: Bosna BK Telecom/Ednan Turalic

Slovenski košarkar Gregor Glas je bil izbran za najkoristnejšega igralca meseca oktobra v regionalni ligi Aba, je na spletni strani sporočilo vodstvo tekmovanja. Glas je avstrijskemu Dunaju, ki prvič nastopa v ligi Aba, oktobra pomagal do dveh zmag na štirih tekmah regionalnega tekmovanja.

Gregor Glas je na štirih tekmah v oktobru za Dunaj v povprečju dosegel 19 točk in 4,8 skoka na tekmo ob indeksu 20, s čimer je bil vseskozi pri vrhu te statistične kategorije. Skupno ima po petih odigranih tekmah v povprečju 19,8 točke, 4,2 skoka in 2,6 podaje na tekmo.

Dunaj (2-3) je na lestvici skupine B na četrtem mestu za Budućnostjo (4-1), Spartakom (4-0) in Cedevito Olimpijo (3-1). Na dnu skupine B je Perspektiva Ilirija (1-3).

V ligi Aba igra še en slovenski klub, novomeška Krka je na dnu skupine A po petih porazih na prav toliko tekmah.

