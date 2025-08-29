Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
29. 8. 2025,
21.34

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Mahmud Abas Združeni narodi priznanje Palestina vizum ZDA

Petek, 29. 8. 2025, 21.34

17 minut

ZDA bodo pred Generalno skupščino ZN zavrnile vizume palestinskim predstavnikom

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
State Department, ameriško zunanje ministrstvo, ministrstvo za zunanje zadeve ZDA | Zavrnitev vizuma bi bila zelo sporna in bi lahko po poročanju ameriških medijev kršila sporazum med ZDA in ZN iz leta 1947 o sedežu svetovne organizacije. Združeni narodi sicer priznavajo Palestino kot državo nečlanico opazovalko. Odločitev je bila sprejeta v času, ko Francija vodi mednarodna prizadevanja za priznanje palestinske države na zasedanju Generalne skupščine. | Foto Reuters

Zavrnitev vizuma bi bila zelo sporna in bi lahko po poročanju ameriških medijev kršila sporazum med ZDA in ZN iz leta 1947 o sedežu svetovne organizacije. Združeni narodi sicer priznavajo Palestino kot državo nečlanico opazovalko. Odločitev je bila sprejeta v času, ko Francija vodi mednarodna prizadevanja za priznanje palestinske države na zasedanju Generalne skupščine.

Foto: Reuters

ZDA so danes sporočile, da bodo zavrnile vizume palestinskim predstavnikom za udeležbo na septembrski Generalni skupščini Združenih narodov, kjer naj bi več držav na čelu s Francijo priznalo Palestino. Na katere člane Palestinske uprave (PA) in Palestinske osvobodilne organizacije (PLO) se odločitev nanaša, State Department ni objavil.

"Državni sekretar Marco Rubio zavrača in preklicuje vizume članom Palestinske osvobodilne organizacije (PLO) in Palestinske uprave (PA) pred prihajajočo Generalno skupščino Združenih narodov," je sporočil State Department.

"Trumpova administracija je bila jasna: v našem nacionalnem varnostnem interesu je, da PLO in PA odgovarjata za neizpolnjevanje svojih zavez in spodkopavanje možnosti za mir," so zapisali.

Preden se PLO in PA lahko štejeta med partnerici za mir, morata dosledno zavrniti terorizem, vključno s pokolom islamističnega gibanja Hamas 7. oktobra 2023, so še opozorili v Washingtonu. Izjema bo veljala za misijo PA pri Združenih narodih.

Za zdaj sicer ni jasno, ali to pomeni, da bi ameriške oblasti lahko zavrnile vstop tudi predsedniku PA Mahmudu Abasu, da bi se udeležil zasedanja Generalne skupščine ZN, ki se bo začelo 9. septembra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Urad predsednika Abasa je v današnji izjavi, ki jo je objavila palestinska tiskovna agencija Wafa, izrazil "globoko obžalovanje in začudenje" nad odločitvijo ameriškega zunanjega ministrstva. V uradu so poudarili, da odločitev krši mednarodno pravo, in izrazili upanje, da bo ameriška administracija ponovno preučila in razveljavila svojo odločitev, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Izraelski zunanji minister Gideon Sar pa je pozdravil odločitev ZDA in jo označil za drzen korak. Ob tem se je zahvalil predsedniku Trumpu in njegovi administraciji, da sta "ponovno stala ob strani Izraelu".

Kamala Harris. Donald Trump.
Novice Trump ji je ukinil zaščito tajne službe
tovorna ladja, kontejnerji
Novice Turčija zaprla svoja pristanišča in zračni prostor za Izrael
Varsen Agabekjan Šahin, Robert Golob
Novice Palestinska zunanja ministrica pričakuje nadaljnja priznanja Palestine
Mahmud Abas Združeni narodi priznanje Palestina vizum ZDA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.