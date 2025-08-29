ZDA so danes sporočile, da bodo zavrnile vizume palestinskim predstavnikom za udeležbo na septembrski Generalni skupščini Združenih narodov, kjer naj bi več držav na čelu s Francijo priznalo Palestino. Na katere člane Palestinske uprave (PA) in Palestinske osvobodilne organizacije (PLO) se odločitev nanaša, State Department ni objavil.

"Državni sekretar Marco Rubio zavrača in preklicuje vizume članom Palestinske osvobodilne organizacije (PLO) in Palestinske uprave (PA) pred prihajajočo Generalno skupščino Združenih narodov," je sporočil State Department.

"Trumpova administracija je bila jasna: v našem nacionalnem varnostnem interesu je, da PLO in PA odgovarjata za neizpolnjevanje svojih zavez in spodkopavanje možnosti za mir," so zapisali.

Preden se PLO in PA lahko štejeta med partnerici za mir, morata dosledno zavrniti terorizem, vključno s pokolom islamističnega gibanja Hamas 7. oktobra 2023, so še opozorili v Washingtonu. Izjema bo veljala za misijo PA pri Združenih narodih.

Za zdaj sicer ni jasno, ali to pomeni, da bi ameriške oblasti lahko zavrnile vstop tudi predsedniku PA Mahmudu Abasu, da bi se udeležil zasedanja Generalne skupščine ZN, ki se bo začelo 9. septembra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Urad predsednika Abasa je v današnji izjavi, ki jo je objavila palestinska tiskovna agencija Wafa, izrazil "globoko obžalovanje in začudenje" nad odločitvijo ameriškega zunanjega ministrstva. V uradu so poudarili, da odločitev krši mednarodno pravo, in izrazili upanje, da bo ameriška administracija ponovno preučila in razveljavila svojo odločitev, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Izraelski zunanji minister Gideon Sar pa je pozdravil odločitev ZDA in jo označil za drzen korak. Ob tem se je zahvalil predsedniku Trumpu in njegovi administraciji, da sta "ponovno stala ob strani Izraelu".