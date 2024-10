Francoski predsednik Emmanuel Macron ni zadovoljen z napovedjo, da naj bi peto sezono Netflixove serije Emily v Parizu snemali v Rimu in ne v francoski prestolnici. "Trdno se bomo borili in zahtevali, da serija ostane v Parizu," je dejal Macron v intervjuju za tednik Variety. Župan Rima Roberto Gualtieri mu je v odzivu sporočil, da gre Emily v Rimu dobro.

Priljubljena serija televizijske legende Darrena Stara se osredotoča na ambiciozno marketinško strokovnjakinjo Emily iz Chicaga, ki se zaradi službe preseli v francosko prestolnico. Zaljubi se v mesto in kuharja Gabriela. Ob koncu četrte sezone ene od Netflixovih največjih uspešnic glavna junakinja odpotuje v italijansko prestolnico – sprva na počitnice, v prihodnosti pa naj bi Američanka tam vodila marketinško pisarno. V Rimu se zaljubi v Italijana Marcella. Pričakovati je torej, da bo peta sezona posneta v Rimu.

Ponosen na svojo soprogo

Emmanuel Macron je ta teden za ameriški tednik ocenil, da serija pozitivno vpliva na privlačnost Francije. "Emily v Parizu v Rimu nima smisla," je poudaril francoski predsednik.

Dejal je še, da je zelo ponosen na nastop svoje soproge Brigitte Macron v eni epizodi serije. V enem od prizorov namreč Emily naključno sreča prvo damo Francije in z njo naredi selfi. "Brigitte je bila tega zelo vesela. Šlo je za nekajminutni nastop, vendar mislim, da je bil to zanjo lep trenutek. Mislim, da je to dobro za podobo Francije," je dejal. Na vprašanje, ali bi bil tudi sam pripravljen nastopiti v seriji, je odgovoril s humorjem: "Nisem tako privlačen kot Brigitte".

Rimski župan Roberto Gualtieri mu je nemudoma odgovoril. "Dragi Emmanuel Macron, brez skrbi: Emily gre v Rimu dobro. Poleg tega srcu ne moremo ukazovati. Pustimo, naj sama izbere," je v sredo zapisal na družbenem omrežju X.

Caro @EmmanuelMacron stai tranquillo: Emily a Roma sta benissimo. E poi al cuor non si comanda: facciamo scegliere lei 😉https://t.co/n0EgAfMhrl — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) October 9, 2024

V pogovoru za italijanski spletni portal The Hollywood Reporter Roma pa je rimski župan francoskega predsednika posvaril, naj se ne vmešava v Netflixove produkcijske načrte za naslednjo sezono serije. Dejal je še, da se je o Macronovih pripombah pogovarjal s pariško županjo Anne Hidalgo in da sta se ob tem nasmejala.

