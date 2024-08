Zvezdnica, ki jo lahko letos spremljamo v priljubljeni seriji Emily in Paris, je več kot očitno v resničnem življenju prav tako navdušena nad Parizom. Njeni stajlingi so navdihujoči tudi zunaj filmskega platna, zato vam v nadaljevanju razkrijemo, kako lahko posnemate enega izmed njenih videzov, ki bo odličen za prihajajoče jesenske dni.

Srajca v barvi, ki jo je zelo lahko kombinirati

Lily je izbrala preveliko svetlomodro srajco, ki jo je kombinirala z ozkim krilom. To je odličen način za izpostavitev ozkih bokov. Barvo, ki jo je izbrala, je lahko kombinirati z drugimi kosi in tudi barvami, zato je primerna za čisto vsakega posameznika.

Krilo z dodatki, ki smo ga videvali vse poletje

Rdeče krilo z dodatki rož je več kot odlično. Z njim boste vsekakor pritegnili pozornost in poskrbeli za pravi modni hit. Poleti smo rože že kombinirali na lahkotne obleke, zdaj pa se bodo začele pojavljati tudi v jesenskih kosih.

Kravata je v Parizu tudi ženski modni dodatek

Kravato običajno nosijo moški, a v Parizu so priljubljene tudi med ženskim spolom. Z njo boste ustvarili pravi francoski videz, ki bo navdušil vse mimoidoče. To je stajling, ki v Sloveniji še ni razširjen, zato boste z njim brez dvoma izstopali.

Baretka je kos, ki si ga lasti vsaka Francozinja

To je vsekakor kos, ki ga ima v svoji garderobni omari vsaka prava Francozinja. Zjutraj jo dodajte k svojemu stajlingu in se odpravite po rogljiček in kavo. S tem boste lahko podoživeli trenutke iz serije Emily in Paris in uživali v dnevu.

