Hrvaški igralec v objemu francoske zvezdnice iz serije Emily v Parizu #foto

Hrvaški igralec in francoska igralka sta se srečala v Lillu v Franciji, kjer je potekal festival Series Mania, kjer naj bi Ledina promoviral Amazonovo serijo Grška solata.

V čast mu je bilo biti v njeni družbi

Pod fotografijo, ki jo je delil s svojimi sledilci na Instagramu, je zapisal: "Kako lepo je v življenju srečati nekoga, ki ga ceniš in ti je vzor, saj se to poznanstvo vtisne globoko vate. Poleg tega, da je Philippine neverjetno nadarjena umetnica, je tudi čudovita oseba − tako sladka, karizmatična in zabavna. V čast mi je bilo biti v tvoji družbi. Hvala za pogovor, nasvete in pohvale. Komaj čakam, da se spet srečava."

Ledino smo lahko doslej videli v hrvaških serijah Črno-beli svet in Dar Mar ter v predstavah v gledališčih Kerempuh, Exit in Teatru ITD. Pred kratkim je zaigral tudi v vojnem filmu Šesti avtobus.

Njegov oče je Dragan Ledina, znani infektolog v KBC Split, mama pa je prav tako zdravnica.

Preberite tudi: