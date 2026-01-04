Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nedelja,
4. 1. 2026,
14.40

56 minut

Nedelja, 4. 1. 2026, 14.40

Ljudi, rojene v teh znakih, je nemogoče pozabiti

Privlačnost ni le stvar videza, lahko se skriva tudi v pogledu, načinu smeha, energiji in občutkih, ki jih v nas pusti nekdo, tudi ko ga ni več blizu. Nekateri ljudje v naše življenje vstopijo intenzivno in globoko, ko pa odidejo, se jih spominjamo, tudi če si tega ne želimo. Takšni markantni ljudje se praviloma rodijo v enem od teh treh znakov horoskopa.

Škorpijon

Škorpijoni privlačijo kot magnet. Njihova globoka energija, intenziven pogled in neobičajna molčečnost dajejo občutek misterija, ki ga ljudje hočejo razvozlati. Ljudi okoli sebe znajo čustveno zapeljati brez besed, njihova prisotnost pa se občuti tudi potem, ko odidejo. Če se je škorpijon kdaj zaljubil v vas, je to nepozabna izkušnja – včasih boleča, a jo je nemogoče izbrisati.

Lev

Levom ni treba delati prav nič posebnega, da bi jih drugi opazili, ker preprosto žarijo. S svojo samozavestjo, šarmantnostjo in velikodušnostjo očarajo vsakogar, ki se jim približa. Ob njih se počutite kot nekaj posebnega, opaženi in pomembni, ta občutek pa v vas ostane tudi takrat, ko so že zdavnaj odšli. Njihova toplina in karizma preprosto ne zbledita.

Dvojčka

Dvojčki ljudi osvajajo z besedami, humorjem in prirojeno lahkotnostjo življenja. Z njimi je prav vsak trenutek zanimiv, zabaven in popolnoma nepredvidljiv. Ljudi privlačijo njihova spontanost, duhovitost in intelekt. Tudi ko izginejo iz vašega življenja, jih je preprosto nemogoče pozabiti, ker so z besedami in neponovljivimi situacijami pustili neizbrisljivo sled.

Preverite svoj današnji horoskop.

