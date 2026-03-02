Oven

Želeli si boste potrditve, da ste se pravilno odločili, zato boste bližnje dobesedno prisilili, da se bodo strinjali z vami. Na denarnem področju sprememb ne pričakujte, se pa lahko zgodi, da boste zaradi nepričakovanih stroškov nekoliko pod stresom. V ljubezensko življenje samskih bo vstopila strast in želja po osvajanju.

Bik

Preizkusili se boste v reševanju tujih težav. Prevzeli boste pobudo, kar vam bo pomagalo izboljšati tudi vaše stanje. Pri reševanju določenih zadev pa se modro zanesite na usodo. Poskrbite tudi za sprostitev. Pojdite na kakšno masažo ali sprehod, predvsem pa posvečajte svojemu zdravju več pozornosti, kot ste jo do sedaj.

Dvojčka

Vaša pozornost se bo avtomatično preusmerila na prihodnost. Iskali boste poti, ki bi vam bile v pomoč pri doseganju zastavljenih ciljev. Odločili se boste, da boste na delovnem mestu stvari vzeli v svoje roke. Zaradi denarnih skrbi boste tudi nocoj slabo spali. Odločno se boste spopadli s svojimi šibkimi točkami.

Rak

Zavedate se, da ste sposobni voditi ljudi in narediti stvari najbolje, kar se da. Tudi danes boste dali vse od sebe, da boste to dokazali. Zelo boste obremenjeni z načrtovanjem svojih prihodnjih finančnih naložb. Rešiti želite več stvari hkrati, a nimate trdne finančne podlage. Odpravite stres in se umirite z meditacijo.

Lev

Nov dan boste začeli nabiti z energijo in polni upanja. Tako veseli in energični boste, da vam bodo besede dobesedno letele iz ust. Pomanjkanje denarja vam bo pokvarilo načrte, a boste na koncu z opravljenim vseeno kar zadovoljni. Zvečer si boste vzeli čas za bližnjo osebo ali simpatijo.

Devica

Veliko zamisli imate, ki bi jih radi uresničili, a sedaj nimate možnosti za to, kar vas zelo jezi. Finančno niste na zeleni veji. Če boste želeli do tja priti, se boste morali še dobro namučiti. Okoliščine ne bodo na vaši strani in ne bo vam uspelo uresničiti vsega, česar se boste lotili. Počakajte na bolj ugoden trenutek.

Tehtnica

Spočijte se od vseh nalog in obveznosti. Vzemite si nekaj časa samo zase in ga preživite mirno ter sproščeno. Jutri vas čakajo nove naloge, a nikar ne mislite na to, ampak se posvetite svojim konjičkom in dragim ljudem. Veliko boste dali tudi na svoj videz, morda si boste privoščili nekaj razvajanja.

Škorpijon

Površinski odnosi s prijatelji in družinskimi člani se bodo izboljšali, zahvaljujoč predvsem vaši pripravljenosti na pogovore. Prenehajte trmasto vztrajati pri svojih stališčih. Enostranski pogled na dogajanje vam ni prinesel nič dobrega in koristnega, samo dodatno ste se izolirali. Bodite bolj popustljivi in ljudje vas bodo raje sprejeli medse..

Strelec

Čas je, da dobite mnenja od drugih, povratne informacije o sebi in v povezavi z vašim življenjem. Razmerja vseh vrst bodo energična, z drugimi se boste dobro razumeli. Kompromisi bodo glavna tema, sodelovanju boste posvečali veliko pozornosti. Prišli boste v stik z osebo, ki bo vplivala na vaše življenje.

Kozorog

Zelo boste zadovoljni z razvojem določenega dogajanja, za katerega dolgo niste vedeli, v katero smer se nagiba in kam bo šel. Sedaj boste spoznali, da voda teče na vaš mlin, kar vas bo zelo razveselilo. Čakanje se vam bo obrestovalo in lahko boste kmalu želi uspeh in nagrade svojih preteklih dejanj.

Vodnar

Vstopate v čas čustvene neposrednosti in impulzivnosti, zaznamovala vas bodo močna čustva. Čustveni in svež pričetek bo v ospredju, morda boste vzpostavili nove navade, samo prepričajte se, da bodo dobre, ker boste z vsem tem zaznamovali vaše življenje za kar nekaj časa.

Ribi

Skrite strasti, strahovi, ljubosumnost, hrepenenje, želje in potrebe bodo v ospredju in to bo lahko povzročilo težave v vašem bližnjem razmerju. Danes boste kompulzivni in zahtevni. Raje poglejte pozitivno na stvari. Če boste pripravljeni popolnoma razkriti vaša čustva vaši ljubljeni osebi, boste dobili nov zagon.