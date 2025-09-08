Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

8. 9. 2025
13.20

Ter Stegen do konca leta ne bo igral za elf

Marc-Andre Ter Stegen

Foto: Guliverimage

Nogometni vratar Marc-Andre ter Stegen se letos ne bo vrnil v nemško reprezentanco, ki je sredi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026, je povedal selektor Julian Nagelsmann. 33-letni veteran bo vpoklican le, če bo toliko okreval, da bo pripravljen za igro na klubski ravni za Barcelono. Vratar Barcelone je julija prestal operacijo hrbta.

Kvalifikacije za SP trajajo do sredine novembra, Julian Nagelsmann pa je po nedeljski zmagi s 3:1 proti Severni Irski o vratarju dejal: "Letos ne pričakujem njegove vrnitve."

Nagelsmann je ter Stegna postavil za svojega prvega vratarja po lanski reprezentančni upokojitvi Manuela Neuerja.

Oliver Baumann in Alexander Nübel sta si delila vratarske dolžnosti, ko je Neuer zaradi druge poškodbe izpustil tekme lige narodov, Baumann pa je zdaj prva izbira za kvalifikacije.

Vendar je Nagelsmann tudi ponovil, da ter Stegen ostaja glavni vratar in bo "številka 1, če bo redno igral na klubski ravni". Vratarski položaj je lahko zelo občutljiv, zato potrebuje vratar ritem tekem, da lahko kontinuirano dobro brani, pravi selektor.

