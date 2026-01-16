Anja Prezelj v Rušah izenačila državni rekord s pištolo

Slovenska strelka Anja Prezelj je na tekmovanju ISSF Grand Prix 10m Ruše 2026 v predtekmovanju žensk s pištolo s 580 krogi izenačila slovenski rekord. Na koncu je osvojila četrto mesto, na peto se je uvrstila Manja Slak.

"Uspelo mi je prenesti na tekmo to, kar kažem na treningu in to je zelo lepa popotnica za tekme, ki prihajajo. Izenačila sem tudi državni rekord in morda ga kmalu lahko celo presežem. V finalu je bilo nekaj plusov in minusov, tekmovalke so bile zelo blizu, četrto mesto pa je prineslo tudi nekaj slabe volje, ker je kolajna tako blizu, a v resnici je bil današnji nastop zelo dober," je po tekmi povedala Prezelj.

Zlato kolajno je osvojila Španka Ines Ortega pred Madžarko Saro Rahel Fabian in Francozinjo Mathilde Lamolle.

Že dopoldan so se z zračno puško pomerili mešani pari. Najboljša sta bila Nemca Hanna Bühlmeyer in Maximilian Ulbrich. Urška Hrašovec in Maksimilijan Žarić sta osvojila deseto mesto.