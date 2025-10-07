Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. Sp.

7. 10. 2025,
8.10

Torek, 7. 10. 2025, 8.10

1 ura, 17 minut

Človeška napaka kriva za strmoglavljene in smrt Felixa Baumgartnerja

R. Sp.

Felix Baumgartner | Za strmoglavljenje, po katerem je umrl Felix Baumgartner, je kriva človeška napaka.

Za strmoglavljenje, po katerem je umrl Felix Baumgartner, je kriva človeška napaka.

Foto: Guliverimage

Dobra dva meseca in pol po tragični smrti svetovno znanega ekstremnega športnika Felixa Baumgartnerja je znan vzrok nesreče. Šlo je za človeško napako.

Smrt Felixa Baumgartnerja - umrl je po strmoglavljenju z motornim jadralnim padalom v kraju Porto Sant'Elpidio (Italija) sredi julija - je ganila na tisoče ljubiteljev ekstremnih športov. Več kot dva meseca po smrtni nesreči pa je italijanski javni tožilec končal preiskavo.

"Nesreča je izključno posledica človeške napake, jadralno padalo je bilo v brezhibnem stanju in ni imelo napak," so v ponedeljek pri Bildu povzeli besede javnega tožilca Raffaela Iannelle.

"Ko se je začel spiralni padec, je Baumgartner hitro izgubil višino in padala mu ni uspelo izvleči iz spirale," je o nesreči še dejal Iannella.

Avstrijec je umrl v starosti 56 let.

56-letnemu Avstrijcu tako ni uspelo uporabiti ustrezne tehnike za ponovno vzpostavitev nadzora. Rezervno padalo se je odprlo v trenutkih pred usodnim trkom, ob katerem si je Baumgartner med drugim zlomil hrbtenico.

Italijanske oblasti so med drugim preiskovale, ali je ekstremni športnik morda doživel srčni napad v zraku ali je šlo za tehnične napake na jadralnem padalu.

