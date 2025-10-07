Torek, 7. 10. 2025, 8.10
1 ura, 17 minut
Človeška napaka kriva za strmoglavljene in smrt Felixa Baumgartnerja
Dobra dva meseca in pol po tragični smrti svetovno znanega ekstremnega športnika Felixa Baumgartnerja je znan vzrok nesreče. Šlo je za človeško napako.
Smrt Felixa Baumgartnerja - umrl je po strmoglavljenju z motornim jadralnim padalom v kraju Porto Sant'Elpidio (Italija) sredi julija - je ganila na tisoče ljubiteljev ekstremnih športov. Več kot dva meseca po smrtni nesreči pa je italijanski javni tožilec končal preiskavo.
"Nesreča je izključno posledica človeške napake, jadralno padalo je bilo v brezhibnem stanju in ni imelo napak," so v ponedeljek pri Bildu povzeli besede javnega tožilca Raffaela Iannelle.
"Ko se je začel spiralni padec, je Baumgartner hitro izgubil višino in padala mu ni uspelo izvleči iz spirale," je o nesreči še dejal Iannella.
Avstrijec je umrl v starosti 56 let.
56-letnemu Avstrijcu tako ni uspelo uporabiti ustrezne tehnike za ponovno vzpostavitev nadzora. Rezervno padalo se je odprlo v trenutkih pred usodnim trkom, ob katerem si je Baumgartner med drugim zlomil hrbtenico.
Italijanske oblasti so med drugim preiskovale, ali je ekstremni športnik morda doživel srčni napad v zraku ali je šlo za tehnične napake na jadralnem padalu.