Dobra dva meseca in pol po tragični smrti svetovno znanega ekstremnega športnika Felixa Baumgartnerja je znan vzrok nesreče. Šlo je za človeško napako.

Smrt Felixa Baumgartnerja - umrl je po strmoglavljenju z motornim jadralnim padalom v kraju Porto Sant'Elpidio (Italija) sredi julija - je ganila na tisoče ljubiteljev ekstremnih športov. Več kot dva meseca po smrtni nesreči pa je italijanski javni tožilec končal preiskavo.

"Nesreča je izključno posledica človeške napake, jadralno padalo je bilo v brezhibnem stanju in ni imelo napak," so v ponedeljek pri Bildu povzeli besede javnega tožilca Raffaela Iannelle.

"Ko se je začel spiralni padec, je Baumgartner hitro izgubil višino in padala mu ni uspelo izvleči iz spirale," je o nesreči še dejal Iannella.

Avstrijec je umrl v starosti 56 let. Foto: Guliverimage

56-letnemu Avstrijcu tako ni uspelo uporabiti ustrezne tehnike za ponovno vzpostavitev nadzora. Rezervno padalo se je odprlo v trenutkih pred usodnim trkom, ob katerem si je Baumgartner med drugim zlomil hrbtenico.

Italijanske oblasti so med drugim preiskovale, ali je ekstremni športnik morda doživel srčni napad v zraku ali je šlo za tehnične napake na jadralnem padalu.