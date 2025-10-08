Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Sreda,
8. 10. 2025,
10.13

Sreda, 8. 10. 2025, 10.13

Gaja Prestor razkrila, kako visoko najemnino plačuje v Ljubljani

Gaja Prestor | Foto Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Da so stanovanja v glavnem mestu izjemno draga, ugotavlja tudi pevka Gaja Prestor, ki razmišlja o nakupu lastnega stanovanja, saj za zdajšnjega plačuje zelo visoko najemnino.

Glasbena ustvarjalka Gaja Prestor se je po razhodu s partnerjem preselila v najemniško stanovanje, za 40 kvadratnih metrov veliko stanovanje v ljubljanski Situli pa plačuje vrtoglavih 1.300 evrov mesečne najemnine, k čemur je treba prišteti še stroške, je povedala za revijo Lady.

"Vse bolj razmišljam, da bi si ustvarila svoj dom," je za Lady povedala pevka, ki pa jo skrbi, da bo imela kot samozaposlena težave pri najemu posojila. Brez tega stanovanja ne bo mogla kupiti, "cene stanovanj so brutalne," je še dejala.

Nad situacijo na ljubljanskem najemniškem trgu se je pred kratkim zgražala tudi voditeljica Oriana Girotto, ki je iskala novo domovanje. Tega je medtem že našla, kaj pa je doživljala med iskanjem, izveste tukaj:

Oriana Girotto
Trendi Oriana Girotto išče stanovanje v Ljubljani, zgrožena je nad zahtevami lastnikov

Preberite še:

Gaja Prestor in Luka Dovšak
Trendi Gaja Prestor ni več zaročena, s partnerjem sta se razšla
