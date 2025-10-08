Da so stanovanja v glavnem mestu izjemno draga, ugotavlja tudi pevka Gaja Prestor, ki razmišlja o nakupu lastnega stanovanja, saj za zdajšnjega plačuje zelo visoko najemnino.

Glasbena ustvarjalka Gaja Prestor se je po razhodu s partnerjem preselila v najemniško stanovanje, za 40 kvadratnih metrov veliko stanovanje v ljubljanski Situli pa plačuje vrtoglavih 1.300 evrov mesečne najemnine, k čemur je treba prišteti še stroške, je povedala za revijo Lady.

"Vse bolj razmišljam, da bi si ustvarila svoj dom," je za Lady povedala pevka, ki pa jo skrbi, da bo imela kot samozaposlena težave pri najemu posojila. Brez tega stanovanja ne bo mogla kupiti, "cene stanovanj so brutalne," je še dejala.

Nad situacijo na ljubljanskem najemniškem trgu se je pred kratkim zgražala tudi voditeljica Oriana Girotto, ki je iskala novo domovanje.

