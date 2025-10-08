Kaj se dogaja z Dolly Parton? Njena sestra poziva k molitvi zanjo.

Freida Parton, sestra legendarne pevke Dolly Parton, je na družbenih omrežjih svoje sledilce prosila, naj molijo za njeno sestro, ki ima trenutno težave z zdravjem.

"Vso noč sem molila za svojo sestro Dolly. Mnogi veste, da se v zadnjem času ne počuti najbolje," je zapisala in vse, ki jim je Dolly Parton pri srcu, prosila, naj molijo nanjo. "Je močna, je ljubljena in ob vseh molitvah, ki ji jih boste posvetili, bo z njo vse v redu," je dodala.

S kakšnimi zdravstvenimi težavami se 79-letna legenda country glasbe sooča, ni znano. Da ima težave z zdravjem, je prvič razkrila konec septembra, ko je sporočila, da mora zaradi njih odpovedati niz načrtovanih koncertov v Las Vegasu.

Marca letos se je Dolly Parton poslovila od moža Carla Deana, s katerim je bila poročena skoraj 60 let, in v njegov spomin izdala novo pesem z naslovom If You Hadn't Been There.