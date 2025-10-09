Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Četrtek,
9. 10. 2025,
8.32

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

Dolly Parton

Četrtek, 9. 10. 2025, 8.32

1 ura, 13 minut

Oglasila se je Dolly Parton: Nisem še mrtva

Avtor:
N. V.

Dolly Parton | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Potem ko je pevkina sestra objavila prošnjo, naj molijo zanjo, je Dolly Parton zdaj vse pomirila z zagotovilom, da je z njo vse v redu.

Legendarna pevka Dolly Parton je na družbenih omrežjih objavila video s pripisom "Nisem še mrtva!", s katerim je želela pomiriti govorice, da ima hude težave z zdravjem. Te je dan prej sprožila njena mlajša sestra Freida, ko je na Facebooku objavila prošnjo sledilcem, naj molijo za Dolly.

"Vem, da zadnje čase vsi mislijo, da sem bolj bolna, kot sem v resnici. Ali sem videti bolna? Pridno delam," je 79-letna pevka dejala v videu, v katerem se je vsem oboževalcem zahvalila za skrb in pojasnila, da so tegobe, s katerimi se ukvarja, predvsem posledica dejstva, da v času, ko je bil njen mož na smrt bolan, ni skrbela zase. "Takrat sem zanemarila veliko stvari, za katere bi morala poskrbeti, in zdaj so zdravniki rekli, da moramo urediti to in tisto. Nič resnega, a sem morala odpovedati nekaj nastopov," je pojasnila.

"Kroži veliko govoric, toda če to slišite od mene, veste, da sem v redu," je še dejala in končala v svojem značilnem slogu: "Nisem še pripravljena umreti. Mislim, da me bog še nima dovolj in jaz še nisem končala dela."

Dolly Parton
