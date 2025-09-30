Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

30. 9. 2025,
11.26

Torek, 30. 9. 2025, 11.26

51 minut

Dolly Parton zaradi zdravstvenih zapletov prestavila nastope v Las Vegasu

Dolly Parton, pevka | Kraljica country glasbe, kot jo nekateri imenujejo, je svoje koncerte v Las Vegasu prestavila na september prihodnje leto.

Kraljica country glasbe, kot jo nekateri imenujejo, je svoje koncerte v Las Vegasu prestavila na september prihodnje leto.

Foto: Guliverimage

Legendarna country pevka Dolly Parton je preko družbenih medijev svojim oboževalcem sporočila, da mora zaradi zdravstvenih zapletov prestaviti rezidenčne nastope, ki jih je letos nameravala izvesti v Las Vegasu.

79-letna country glasbenica in pevka Dolly Parton je zaradi zdravstvenih težav odpovedala svojo rezidenco (rezidenčne koncerte) v Las Vegasu, ki jih je sicer nameravala izvesti v decembru, je sporočila na Instagramu. V zapisu je razkrila, da je po navodilih svojih zdravnikov prestala več posegov.

V šali je zapisala, da ne gre za njen običajni obisk pri plastičnem kirurgu

"Želim, da moji oboževalci in javnost neposredno od mene izvejo, da moram žal prestaviti svoje prihajajoče koncerte v Las Vegasu. Kot mnogi veste, se spopadam z nekaterimi zdravstvenimi težavami. Zdravniki so mi povedali, da moram prestati več posegov. Kot sem se pošalila z njimi, je videti, da je čas za moj stotisočmiljski servis, čeprav tokrat ne gre za običajni obisk pri plastičnem kirurgu!" je zapisala legendarna glasbenica.

Ker so oboževalci dobro plačali za njene nastope, si želi biti v vrhunski formi

Dodala je, da se ji zaradi tega ni uspelo ustrezno pripraviti na prihajajoče šove, za katere si želi, da jih vidijo njeni oboževalci in ki si jih po njenem mnenju tudi zaslužijo. Zapisala je še, da si želi biti za svoje oboževalce, ki so za nastop plačali dober denar, v vrhunski formi, in dodala, da bo še naprej ustvarjala svoje projekte v Nashvillu, da se na koncerte pripravi, pa potrebuje še nekaj časa.

Pevka je zapisala, da za pripravo na koncerte potrebuje še nekaj časa.

"In ne skrbite, da bi nehala, ker mi Bog še ni rekel ničesar o tem, da bi se ustavila. Ampak verjamem, da mi trenutno pravi, naj malo upočasnim, da bom lahko pripravljena na še večje dogodivščine z vami," je še zapisala pevka in se z ljubeznijo zahvalila za razumevanje.

Parton bi morala svojo rezidenco Dolly: V živo v Las Vegasu začeti decembra v Koloseju v Caesars Palaceu. Šest koncertov bi se zvrstilo od 4. do 13. decembra, zdaj pa so prestavljeni na september prihodnje leto. Že v začetku meseca je Parton zaradi ledvičnih kamnov in okužbe zamudila dogodek v svojem tematskem parku Dollywood.

Slavna glasbenica se je letos marca poslovila od svojega dolgoletnega moža Carla Deana, s katerim sta bila poročena skoraj 60 let.

