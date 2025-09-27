V Ljubljani in na Vrhniki bo na voljo približno 150 neprofitnih stanovanj

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (MOL) je objavil nov razpis za dodelitev neprofitnih najemnih stanovanj. Na različnih lokacijah Ljubljane in Vrhnike bo med letoma 2026 in 2028 na voljo približno 150 neprofitnih najemnih stanovanj. Sklad vloge sprejema do 27. oktobra, so objavili na svoji spletni strani.

Upravičenci do dodelitve neprofitnega stanovanja morajo izpolnjevati številne pogoje. Med drugim gospodinjstva ne smejo presegati dohodkovnega in premoženjskega cenzusa.

Tako je denimo za tričlansko družino, ki bo uvrščena na listo A, torej listo za prosilce z nekoliko nižjimi dohodki, meja povprečnega mesečnega neto dohodka za lani 2517,93 evra. Tričlanska družina, ki bo uvrščena na listo B, torej listo za prosilce z nekoliko višjimi dohodki, pa ne sme presegati 4806,96 evra neto dohodka na mesec.

Približno sto stanovanj bo namenjenih prosilcem, ki jih bo sklad uvrstil na listo A. Preostalih približno 50 stanovanj pa bo namenjenih prosilcem, uvrščenih na listo B, ki bodo morali plačati tudi varščino v višini treh mesečnih najemnin in lastno udeležbo.

Kdo so upravičenci?

Upravičenci do stanovanj so tudi žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih oziroma varnih hišah, zavetiščih in centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, ter invalidi.

Večina upravičencev mora imeti prijavljeno stalno prebivališče na območju MOL.

Za povprečno stanovanje v izmeri 55 kvadratnih metrov bo mesečna neprofitna najemnina približno 310 evrov, so ponazorili na skladu. Najemnino za neprofitna stanovanja bodo sicer določili na podlagi vladne uredbe, sklepov o stanovanjski najemnini oziroma na podlagi predpisa, so še zapisali v razpisu.