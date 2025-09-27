Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Sobota,
27. 9. 2025,
11.38

Osveženo pred

1 ura, 25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
neprofitni najem Mestna občina Ljubljana stanovanje

Sobota, 27. 9. 2025, 11.38

1 ura, 25 minut

V Ljubljani in na Vrhniki bo na voljo približno 150 neprofitnih stanovanj

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Stanovanje Glonarjeva ulica 2 | Približno sto stanovanj bo namenjenih prosilcem, ki jih bo sklad uvrstil na listo A. | Foto Gaja Hanuna

Približno sto stanovanj bo namenjenih prosilcem, ki jih bo sklad uvrstil na listo A.

Foto: Gaja Hanuna

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (MOL) je objavil nov razpis za dodelitev neprofitnih najemnih stanovanj. Na različnih lokacijah Ljubljane in Vrhnike bo med letoma 2026 in 2028 na voljo približno 150 neprofitnih najemnih stanovanj. Sklad vloge sprejema do 27. oktobra, so objavili na svoji spletni strani.

Upravičenci do dodelitve neprofitnega stanovanja morajo izpolnjevati številne pogoje. Med drugim gospodinjstva ne smejo presegati dohodkovnega in premoženjskega cenzusa.

Tako je denimo za tričlansko družino, ki bo uvrščena na listo A, torej listo za prosilce z nekoliko nižjimi dohodki, meja povprečnega mesečnega neto dohodka za lani 2517,93 evra. Tričlanska družina, ki bo uvrščena na listo B, torej listo za prosilce z nekoliko višjimi dohodki, pa ne sme presegati 4806,96 evra neto dohodka na mesec.

Približno sto stanovanj bo namenjenih prosilcem, ki jih bo sklad uvrstil na listo A. Preostalih približno 50 stanovanj pa bo namenjenih prosilcem, uvrščenih na listo B, ki bodo morali plačati tudi varščino v višini treh mesečnih najemnin in lastno udeležbo.

Kdo so upravičenci? 

Upravičenci do stanovanj so tudi žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih oziroma varnih hišah, zavetiščih in centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, ter invalidi.

Večina upravičencev mora imeti prijavljeno stalno prebivališče na območju MOL.

Za povprečno stanovanje v izmeri 55 kvadratnih metrov bo mesečna neprofitna najemnina približno 310 evrov, so ponazorili na skladu. Najemnino za neprofitna stanovanja bodo sicer določili na podlagi vladne uredbe, sklepov o stanovanjski najemnini oziroma na podlagi predpisa, so še zapisali v razpisu.

20250325-01424552-STA-Boštjan_Podlogar_1200
Novice Najemnine v javnih najemnih stanovanjih se bodo v prihodnjih petih letih postopoma višale
neprofitni najem Mestna občina Ljubljana stanovanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.