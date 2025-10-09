Argentinska nogometna zveza je v sredo sporočila, da je v starosti 69 let umrl trener argentinskega nogometnega kluba Boca Juniors, Miguel Angel Russo, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Trenerjevo zdravje se je v zadnjih tednih izrazito poslabšalo. Nazadnje je tekmo Boce Juniors spremljal 21. septembra, ko je njegova ekipa na ligaški tekmi na domačem stadionu remizirala z 2:2 proti Central Cordobi.

Boca Juniors ni nikoli razkrila podrobnosti o trenerjevem zdravju, argentinski mediji pa so poročali, da je trener, ki so mu leta 2017 diagnosticirali raka prostate, zbolel za okužbo sečil.

Boca Juniors je v izjavi izrazila "globoko žalost" ob Russovi smrti.

"Miguel je v našem klubu pustil neizbrisen pečat in bo vedno zgled veselja, topline in predanosti," so zapisali.

Med njegovo odsotnostjo je klub vodil njegov pomočnik Claudio Ubeda.

Russo je bil več kot pol življenja trener. Vodil je Boca Juniors, Rosario Central in Estudiantes de la Plata. Nogometno kariero je preživel pri Estudiantesu. Med leti 1975 do 1988 je bil del ene najbolj nepozabnih veznih vrst v argentinskem nogometu, skupaj z Alejandrom Sabello, Marcelom Trobbianijem in Josejem Danielom "Bocho" Poncejem.