Biometrične osebne izkaznice na voljo od 28. marca

Veljavnost je v obdobju od 29. marca lani do konca oktobra letos potekla 105.338 osebnim izkaznicam, ki še niso bile nadomeščene z novimi. V letu 2022 pa bo prenehalo veljati 350.158 osebnih izkaznic, od tega januarja 19.952, februarja 25.369 in marca 37.051.

Državljani lahko torej za izkazovanje istovetnosti in državljanstva na območju Slovenije uporabljajo osebne izkaznice, ki jim veljavnost poteče v obdobju od 29. marca 2020 do 27. marca 2022. Pri tem je pogoj, da se njihovi osebni podatki niso spremenili. Nove biometrične osebne izkaznice bodo tudi nosilke sredstev elektronske identifikacije in kvalificiranega potrdila za elektronski podpis, so sporočili z vlade.

Dobava materiala

Po noveli zakona, ki je začela veljati 3. aprila, naj bi biometrične osebne izkaznice začeli izdajati že 3. januarja 2022. A razmere na trgu varnostnih tiskovin po navedbah vlade vplivajo na podaljšanje rokov za dobavo materialov in zaščitnih elementov. Poleg pravočasne dobave čipov je za pravočasen začetek izdaje novih osebnih izkaznic zelo pomembna tudi pravočasna dobava preostalih posebnih zaščitnih materialov. Zaradi posledic pandemije covida-19 pa so razmere na trgu kritične, saj se zaradi pomanjkanja surovin na trgu podaljšujejo roki za dobavo materialov. Glede na to se dobavne verige prekinjajo, v različnih gospodarskih panogah pa se pojavljajo proizvodne zamude.

Zlorabe fotografij

Vlada se je danes seznanila tudi s predlogom za uvedbo zajema fotografije za izdajo identifikacijskega dokumenta pri pristojnem organu. Država je dolžna zagotavljati največjo varnost in zanesljivost svojih uradno izdanih identifikacijskih dokumentov, dokumentov za izkazovanje istovetnosti in potovalnih dokumentov, zato je treba iskati rešitve, ki bodo onemogočale zlorabe fotografij v postopku vložitve vloge. Pri tem ne zadostuje, da zlorabe ugotavljajo in že izdelane dokumente razveljavljajo. Temveč je treba zagotoviti ustrezne sistemske rešitve, ki zlorabe v celoti preprečujejo, so poudarili.

Kako goljufajo

Posamezniki morajo ob vložitvi vloge za izdajo identifikacijskega dokumenta predložiti fotografijo v fizični oziroma v elektronski obliki, ki jo izdelajo posebej za to pooblaščeni fotografi. V postopku izdaje identifikacijskega dokumenta se lahko zloraba zgodi v primeru, ko posameznik predloži fotografijo druge osebe, ki mu je podobna, ali morfirano fotografijo, na kateri sta združeni podobi dveh obrazov, kar uradna oseba težko opazi.

Razveljavili 40 potnih listov

Da bi preprečili tovrstne zlorabe, predlagajo uvedbo fotografiranja neposredno pri organih, pristojnih za izdajo identifikacijskih dokumentov. S tem zmanjšujejo tudi stroške in administrativne ovire, ki jih imajo posamezniki s pridobivanjem fotografij.

Zaradi fotografije, na kateri je bila druga oseba, ali morfirane fotografije je bilo od januarja lani do konca oktobra letos na upravnih enotah razveljavljenih 40 potnih listov.

Oprema za zajem fotografij

Vlada je ministrstvo za javno upravo zavezala, da do 28. marca 2022 zagotovi opremo za zajem fotografij za izdajo osebnih izkaznic, potnih listin, vozniških dovoljenj in dovoljenj za prebivanje na vseh upravnih enotah in krajevnih uradnih ter diplomatskih predstavništvih in konzulatih Slovenije v tujini.

Izjeme

Tako to ministrstvo kot tudi ministrstva za notranje zadeve, za infrastrukturo in za zunanje zadeve ter služba vlade za digitalno preobrazbo pa bodo morali do 15. januarja pripraviti zakonske podlage za zajem fotografije za izdajo identifikacijskega dokumenta pri pristojnem organu. Določiti morajo tudi potrebne izjeme, kot so otroci in posamezniki, ki ne morejo osebno do pristojnega organa. Prav tako morajo proučiti potrebe po dodatni spremembi zakonodaje, ki bi omogočila digitalizacijo področja, so še navedli na vladi.