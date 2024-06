E-oskrbi zlato, identifikaciji z biometrično osebno izkaznico na mobilnem telefonu srebro

E-oskrba s spremljanjem vitalnih funkcij je nov pristop pri celostni oskrbi starejših, kroničnih bolnikov in invalidov v domačem okolju. Z napredno tehnologijo jim zagotavlja hitro pomoč v primeru poškodbe ali poslabšanju zdravstvenega stanja, s tem pa tudi bolj varno, samostojno in kakovostno življenje na domu.

Redno spremljanje stanja vitalnih funkcij in hitre obravnave pomeni tudi manj zapletov, hospitalizacij in nepotrebnih smrti ter posledično razbremenitev sistema zdravstvenega in socialnega varstva. E-oskrbo s spremljanjem vitalnih funkcij so razvili pri Telekomu Slovenije v sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana in je nadgradnja obstoječe rešitve E-oskrba.

Pustatičnik: Želimo si, da bi rešitev zagotovili vsem, ki jo potrebujejo

"Več kot 30 odstotkov uporabnikov E-oskrbe potrebuje tudi redno spremljanje vitalnih funkcij na daljavo, kar jim zagotavlja lažjo in pravočasno dostopnost do zdravstvenih storitev, boljše obvladovanje kroničnih bolezni in posledično manj zapletov," je ob prejemu zlatega priznanja povedal vodja E-oskrbe in E-zdravja pri Telekomu Slovenije Peter Pustatičnik.

Vodja E-oskrbe in E-zdravja pri Telekomu Slovenije Peter Pustatičnik Foto: Bojan Puhek

"Inovativna rešitev je ustrezno razvita, preizkušena in pripravljena za nacionalno uvedbo. Ob tem želimo, da bi ministrstvo za zdravje v sodelovanju z ministrstvom za solidarno prihodnost čim prej zagotovilo možnost spremljanja vitalnih funkcij prek E-oskrbe vsem, ki to potrebujejo, kar je bil tudi namen projekta," je še povedal.

Zanesljiva identifikacija na daljavo

Identifikacija z biometrično osebno izkaznico na mobilnem telefonu je prva rešitev, ki uporabnikom omogoča identifikacijo s pomočjo biometrične izkaznice na mobilnem telefonu. Na voljo je v okviru pametne denarnice VALÚ, rešitev pa sta razvili ekipi Telekoma Slovenije in podjetja SETCCE.

Storitev bo v prihodnje zagotovo pomemben del procesa identifikacije uporabnikov na daljavo tudi na drugih področjih, saj jo je mogoče hitro in enostavno implementirati v različne obstoječe in nove rešitve, so prepričani pri Telekomu Slovenije.