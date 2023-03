Od aprila z biometrično osebno izkaznico k zdravniku in v lekarno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od aprila bo z biometrično osebno izkaznico mogoče iti k zdravniku in v lekarno.

Nove biometrične osebne izkaznice bodo aprila postopoma uvedli v sistem kartice zdravstvenega zavarovanja, so za Delo sporočili z Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), kjer so nov sistem kartice zdravstvenega zavarovanja razvijali skupaj z ministrstvoma za javno upravo in notranje zadeve.

Biometrične osebne izkaznice so začeli izdajati marca lani. Po podatkih notranjega ministrstva letos veljavnost poteče 132.298 osebnim izkaznicam, upravne enote pa so od 28. marca lani do 13. marca letos izdale 412.557 biometričnih osebnih izkaznic.

Kje boste lahko uporabili biometrično osebno izkaznico?

Državljani, ki imajo novo biometrično izkaznico, jo bodo od aprila lahko uporabljali pri zdravniku, v lekarni, pri optiku oziroma pri okoli dva tisoč izvajalcih zdravstvenih storitev in dobaviteljih medicinskih pripomočkov, so za Delo pojasnili z ZZZS.

Zavarovanec bo e-osebno izkaznico izročil zdravstvenemu delavcu ali jo pri njem vstavil v čitalnik. Nova osebna izkaznica se bo uporabljala tudi kot ključ za dostop do podatkov, potrebnih za uveljavljanje zdravstvenih storitev.

Na ZZZS kljub uvedbi biometričnih osebnih izkaznic v zdravstveni sistem zavarovanim osebam svetujejo, naj veljavno kartico zdravstvenega zavarovanja še zadržijo, saj mora v prihodnjih tednih večina oziroma vseh 2.000 izvajalcev zdravstvenih storitev in dobaviteljev medicinskih pripomočkov prilagoditi svoje informacijske sisteme in s tem omogočiti uporabo osebne izkaznice za uveljavljanje zdravstvenih storitev.

Medtem ko so biometrične osebne izkaznice dokaj hitro uvedli v zdravstveni sistem, pa bo na uvedbo enotnega digitalnega sistema vozniškega dovoljenja treba še počakati.