V prihodnjih dneh prva gesla za nove elektronske osebne izkaznice

Vsi, ki so po 28. marcu pridobili novo osebno izkaznico, bodo te dni v poštne nabiralnike prejeli začetna gesla za aktivacijo elektronske osebne izkaznice in nastavitev kode PIN. S tem bodo izkaznico lahko uporabljali tudi za prijavo v elektronske storitve in elektronsko podpisovanje, so sporočili z ministrstva za javno upravo.

Začetna gesla za aktivacijo elektronske osebne izkaznice in nastavitev kode PIN so uporabnikom začeli pošiljati danes. Tako bodo prvi začetna gesla prejeli predvidoma v torek. Gre za skoraj 300.000 oseb, zato bo pošiljanje trajalo nekaj dni.

Odslej bo pošiljanje začetnih gesel potekalo redno, kot je bilo načrtovano. Vsak, ki bo naročil novo osebno izkaznico, bo začetno geslo prejel po pošti nekaj dni po prejemu osebne izkaznice oziroma skupaj z osebno izkaznico, če jo bo dvignil na upravni enoti ali diplomatsko-konzularnem predstavništvu, pojasnjujejo na upravi.

Državljani bodo elektronsko osebno izkaznico lahko uporabljali za prijavo v elektronske storitve in elektronsko podpisovanje. Njena uporaba v elektronskih storitvah, ki za prijavo uporabljajo SI-PASS, bo možna takoj, prilagoditev ostalih elektronskih storitev pa bo izvedena postopoma.

"Če bomo novo osebno izkaznico uporabljali za prijavo v elektronske storitve in elektronsko podpisovanje, jo moramo pred prvo uporabo aktivirati - to storimo samo enkrat in za to potrebujemo enkratno geslo, ki ga prejmemo po pošti oz. prevzamemo na upravni enoti. Ko osebno izkaznico aktiviramo, začetnega gesla več ne potrebujemo. Za redno uporabo si namreč v postopku aktivacije nastavimo svojo kodo PIN, ki jo bomo uporabljali pri prijavi v elektronske storitve in pri elektronskem podpisovanju," so zapisali.

Uporaba bo možna s čitalnikom pametnih kartic in programsko opremo IDProtect Client na operacijskih sistemih Windows in Mac. V kratkem bo na voljo tudi mobilna aplikacija na pametnih telefonih, ki bo služila kot čitalnik elektronske osebne izkaznice ter orodje za upravljanje in uporabo elektronske osebne izkaznice. Mobilna aplikacija bo dostopna v trgovinah App Store, Google Play in App Gallery.

Nova osebna izkaznica kmalu namesto kartice zdravstvenega zavarovanja

Ob tem dodajajo, da tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije prilagaja svoje sisteme, tako da bo v prihodnje lahko posameznik pri obisku zdravstvenih ustanov namesto kartice zdravstvenega zavarovanja uporabil svojo novo osebno izkaznico. Za to uporabo aktivacija elektronske osebne izkaznice ni potrebna. Uporaba nove osebne izkaznice za namene identifikacije v zdravstvenih storitvah je predvidena v prvi polovici prihodnjega leta, so še dodali na ministrstvu.