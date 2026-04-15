K. M., STA

Sreda,
15. 4. 2026,
12.47

Predsednik ruskega parlamenta čestital Stevanoviću

Vjačeslav Volodin | Predsednik spodnjega doma ruskega parlamenta Vjačeslav Volodin | Foto Reuters

Predsednik spodnjega doma ruskega parlamenta Vjačeslav Volodin

Foto: Reuters

Predsednik spodnjega doma ruskega parlamenta Vjačeslav Volodin je novoizvoljenemu predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću čestital za izvolitev na položaj in mu zaželel uspešno delo, je sporočila ruska duma. Prvak stranke Resni.ca, ki zanika, da bi imel proruska stališča, je razkril, da načrtuje v kratkem obiskati Moskvo.

"Poslanci dume so pripravljeni na konstruktiven dialog s kolegi iz državnega zbora na podlagi enakopravnosti in medsebojnega spoštovanja nacionalnih interesov," je v sporočilu, ki je bilo v ponedeljek objavljeno na spletni strani dume, ob čestitki Stevanoviću navedel Volodin.

Stevanović napovedal skorajšnji obisk v Moskvi 

Za profil radia Prvi na Instagramu je Stevanović napovedal skorajšnji obisk v Moskvi. "Nekaj obiskov imamo že načrtovanih, kot vem, sta med prvimi Skopje in Köpenhagen. Rad bi postavil mostove, dobro sodeloval z vsemi državami ne glede na zid, ki je bil postavljen med Zahodom in Vzhodom. Tako da načrtujem, da bom v kratkem obiskal tudi Moskvo," je dejal.

Napoved obiska v ruski prestolnici so danes komentirali v Gibanju Svoboda. "Predsednik DZ in poslanci so zavezani usmeritvam na področju zunanje politike, ki jih je sprejel državni zbor. Sicer pa verjamemo, da se je predsednik DZ glede konkretne poti v Moskvo uskladil s tistimi, ki ga podpirajo, in z njimi uskladil tudi delegacijo, ki ga bo spremljala," so sporočili. Dodali so, da v stranki podpirajo vsa prizadevanje za doseganje pravičnega in trajnega miru v Ukrajini.

Prvak stranke Resni.ca, ki je bil za predsednika DZ izvoljen v petek, je v pogovoru za Radio Slovenija v ponedeljek zanikal, da ima proruska stališča. "Trdimo, da Slovenija mora voditi politiko samostojno, suvereno. Da moramo sodelovati z vsemi državami na tem svetu, predvsem z velikimi silami, a to sodelovanje nikoli ne sme pomeniti podrejanja. Dobri odnosi z vsemi, a v interesu Slovenije. Absolutno bomo nasprotovali vmešavanju v tuje vojaške in diplomatske spore, ker od tega Slovenija nima nikoli koristi. Obenem moram povedati, da smo ljudem obljubili referendum glede izstopa iz Nata in da bomo ta referendum tudi izvedli," je dejal.

