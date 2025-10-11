Severna Koreja je v petek zvečer na vojaški paradi v Pjongjangu predstavila svojo novo medcelinsko balistično raketo. Severnokorejska tiskovna agencija KCNA je raketo, ki so jo predstavili tudi gostom iz tujine, opisala kot "najmočnejši jedrski strateški oborožitveni sistem".

Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je v govoru pozval oborožene sile, naj se razvijejo v "nepremagljivo" enoto, ki bo "uničila vse grožnje", navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Parada je bila prva večja po dveh letih, priredili pa so jo ob 80. obletnici ustanovitve Delavske stranke.

Foto: Reuters Med gosti na paradi so bili kitajski premier Li Qiang, nekdanji ruski predsednik Dmitri Medvedjev in generalni sekretar vietnamske komunistične stranke To Lam. Na fotografiji sedijo vsi trije ob Kimu.

Ostale fotografije s parade kažejo, kako se raketa Hwasong-20, nameščena na 11-osnem izstrelnem vozilu, pelje mimo številnih gledalcev, ki mahajo s severnokorejskimi zastavami. Domneva se, da je doseg tega orožja dovolj velik, da lahko doseže cilje v ZDA, še poroča dpa.

Foto: Reuters Po poročanju KCNA je vojska predstavila tudi druge oborožitvene sisteme, kot so hipersonične rakete.

V govoru je Kim govoril o "junaškem bojnem duhu" in "zmagi", ki so jo oborožene sile dosegle na tujih bojiščih za mednarodno pravičnost in mir.

Foto: Reuters Severna Koreja je Rusiji sprva dobavljala rakete in topniško strelivo za vojno proti Ukrajini, kasneje pa ji je poslala tudi vojake, po ocenah več tisoč mož.

Država, ki je mednarodno večinoma osamljena in podvržena sankcijam, je podobno veliko vojaško parado nazadnje gostila leta 2023.

Foto: Reuters V začetku septembra letos si je Kim med enim od redkih obiskov v tujini ogledal vojaško parado v Pekingu, kjer je bil tudi ruski predsednik Vladimir Putin. V dvostranskih pogovorih sta Severna Koreja in njena ključna zaveznica Kitajska poudarili pripravljenost za tesnejši dialog.

Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters