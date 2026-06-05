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Avtor:
B. G.

Petek,
5. 6. 2026,
20.30

Osveženo pred

1 ura, 34 minut

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Natisni članek
umetna inteligenca umetna inteligenca kognitivni razvoj možgani razmišljanje

Petek, 5. 6. 2026, 20.30

1 ura, 34 minut

Ali umetna inteligenca res škoduje našim možganom?

Avtor:
B. G.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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ženska, tehnologija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Z vse širšo uporabo umetne inteligence se znanstveniki vse pogosteje sprašujejo, kje je meja med koristnim orodjem in "kognitivno berglo". Raziskave namreč kažejo, da lahko pretirano zanašanje na UI klepetalnike vpliva na naše razmišljanje, vztrajnost in sposobnost reševanja problemov brez pomoči tehnologije.

Nedavne študije so pokazale, da so ljudje, ki so pri reševanju matematičnih in bralnih nalog uporabljali pomoč umetne inteligence, kasneje slabše opravili enake naloge brez nje. Poleg slabših rezultatov so pogosto tudi hitreje obupali pri težjih problemih, poroča Time.

Podobne ugotovitve prihajajo tudi iz raziskav pisanja esejev z uporabo velikih jezikovnih modelov, kjer so uporabniki po uporabi UI slabše pomnili vsebino in pokazali nižjo raven kritičnega razmišljanja v primerjavi s tistimi, ki so pisali brez pomoči.

Kognitivno razbremenjevanje kot skriti dejavnik

Eden ključnih pojmov v razpravah o vplivu UI je tako imenovano kognitivno razbremenjevanje – proces, pri katerem miselne naloge vse pogosteje prelagamo na zunanje orodje. To sicer lahko kratkoročno olajša delo, a hkrati pomeni manj vaje za možgane.

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko takšno prelaganje nalog sčasoma oslabi določene mentalne sposobnosti, zlasti če gre za naloge, kot so argumentiranje, razumevanje besedil in logično razmišljanje. Posebej skrb vzbujajoč je lahko vpliv na otroke in mlade, saj se njihove sposobnosti še razvijajo.

ženska, tehnologija | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Res kvari naše miselne sposobnosti?

Niso pa vsi raziskovalci enako zaskrbljeni. Nekateri poudarjajo, da uporaba UI ne pomeni nujno izgube sposobnosti, temveč njihovo preusmeritev. Ko si prihranimo čas pri rutinskih nalogah, lahko energijo usmerimo v druge, bolj kompleksne izzive.

Po tem pogledu lahko UI deluje podobno kot kalkulator, torej orodje, ki nas lahko omeji, če ga uporabljamo prezgodaj, ali pa okrepi naše sposobnosti, če ga vključimo ob pravem času in na pravi način.

Tveganje pretirane odvisnosti od UI

V praksi pa se vse pogosteje kaže, da ljudje UI uporabljajo kot prvo in glavno rešitev za skoraj vsako nalogo. To lahko vodi v t. i. "spiralo zaupanja v UI", kjer uporabnik vedno bolj zaupa tehnologiji in vse manj preverja njene odgovore.

Tak način uporabe lahko postopoma zmanjša kritično razmišljanje in samostojnost pri odločanju, saj UI prevzame večino miselnega procesa.

ženska, tehnologija | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Ključno vprašanje: kako jo uporabljati?

Strokovnjaki se strinjajo, da umetna inteligenca sama po sebi ni problematična – ključen je način uporabe. Če jo uporabljamo kot orodje za dopolnjevanje lastnega razmišljanja, lahko izboljša naše delo in učenje. Če pa jo uporabljamo kot nadomestilo za razmišljanje, lahko postopoma oslabi naše sposobnosti.

Zato vse pogosteje poudarjajo pomen učenja osnovnih veščin brez pomoči tehnologije, šele nato pa vključevanje UI kot podpornega orodja.

Umetna inteligenca prinaša ogromne prednosti, a hkrati odpira pomembna vprašanja o prihodnosti človeškega razmišljanja. Strokovnjaki opozarjajo, da gre za eno najobčutljivejših področij razvoja tehnologije, kjer napačna uporaba lahko vpliva ne le na produktivnost, temveč tudi na način, kako razmišljamo kot družba.

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