Opozorilo pred dopustom na Hrvaškem: prevaranti pošiljajo lažne zahteve za plačilo

Več deset tisoč turistov, ki so rezervirali namestitev v hrvaških hotelih, je v zadnjem času prejelo sporočilo prek aplikacije WhatsApp, v katerem so bili pozvani, naj k rezervaciji dodajo podatke o plačilni kartici ali doplačajo namestitev. Gre za prevaro, ki je posledica kraje osebnih podatkov približno 100 tisoč gostov, ki nameravajo dopustovati na Jadranu, neuradno poroča hrvaški portal Index.

Vse kaže, da so bili podatki pridobljeni s hrvaške platforme Phobs, specializirane za upravljanje rezervacij in distribucijo nastanitvenih kapacitet v številnih hrvaških hotelih. Kot poroča Index, so spletni goljufi pridobili ime in priimek gosta, telefonsko številko, datum prihoda in odhoda ter ime hotela, kjer je bila nastanitev rezervirana. Sporočila, ki jih gostje dobivajo na WhatsApp, so prav zaradi natančnih podatkov o datumu rezervacije in imenu hotela videti prepričljiva.

"Agencija za varstvo osebnih podatkov (AZOP) je prejela več prijav kršitev varstva osebnih podatkov s strani več upravljavcev podatkov, povezanih z varnostnim incidentom pri obdelovalcu podatkov," so za Index sporočili iz AZOP.

"Potrdimo lahko, da je bil ugotovljen varnostni incident, ki je vključeval del podatkov, ki se nanašajo na določeno število naših strank," pa so za Index povedali v dubrovniškem podjetju Phobs. Dodali so, da so takoj po seznanitvi z incidentom sprejeli vse potrebne ukrepe za zaščito sistema, ugotovitev okoliščin incidenta in ublažitev morebitnih posledic. Kot poudarjajo, finančni podatki strank v tem dogodku niso bili prizadeti.

"Dozdajšnja analiza je pokazala, da dogodek ni posledica vdora v podatkovno bazo ali nepooblaščenega vdora v sistemsko infrastrukturo. Strokovnjaki v zvezi s tem dogodkom izvajajo vse ukrepe v skladu s predpisi in aktivno sodelujejo z vsemi ustreznimi deležniki, da bi v celoti ugotovili okoliščine in zagotovili ustrezne ukrepe proti vsem vpletenim stranem," so še pojasnili v podjetju.

Njihove stranke so Valamar, Maistra in drugi hoteli

Podjetje Phobs deluje na Hrvaškem, v Črni gori, Bosni in Hercegovini, Srbiji in Albaniji. V letih 2024 in 2025 je postalo "Premier Partner" Booking.com, status, ki ga ima le nekaj podjetij v regiji. Njihov sistem za rezervacijo namestitev uporabljajo največja hrvaška hotelska podjetja, vključno z Valamarjem, Maistro, Medoro, Liburnio in Bluesunom.

Lani je podjetje ustvarilo 7,4 milijona evrov prihodkov in 3,7 milijona evrov dobička.

Hotelirji goste opozarjajo, naj ne nasedajo lažnim sporočilom

Kot še poroča Index, je več hrvaških hotelov že obvestilo goste, ki so rezervirali namestitev, naj ne nasedajo lažnim sporočilom, v katerih jih pozivajo k posredovanju podatkov o plačilni kartici ali k doplačilu.