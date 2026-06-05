Kaznovana Olimpija trenutno brez možnosti registracije novih igralcev

Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane je od disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije (NZS) dobil 3000 evrov kazni in prepoved registracije novih igralcev. Vzrok je nespoštovanje odločbe arbitraže NZS v primeru nekdanjega igralca ljubljanskega kluba Mustafe Nukića, je sporočil sindikat Spins, ukrep pa so potrdili tudi pri NZS.

Kot so sporočili iz Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (Spins), je disciplinski sodnik prav po posedovanju sindikata začel postopek proti Olimpiji. Disciplinski sodnik je izrekel denarno kazen v višini 3000 evrov in prepoved registracije novih igralcev v obdobju enega prestopnega roka oziroma dokler kaznovani klub ne dokaže, da je v celoti izpolnil vse dolgovane obveznosti do nogometaša, so pojasnili pri Spinsu.

Kot so poudarili pri slednjem, je Spins Nukiću od vsega začetka nudil brezplačno pravno pomoč v postopku, v katerem mu je arbitraža pri NZS 6. februarja 2026 potrdila, da mu mora njegov bivši klub NK Olimpija Ljubljana plačati vse plače, ki bi jih moral prejeti do izteka pogodbe, ter vse premije od nastopov v evropskih tekmovanjih.

Na NZS so ukrep Olimpijine prepovedi registracije novih igralcev potrdili, ima pa v nadaljevanju postopka klub še možnost pritožbe. Po pojasnilih NZS pa morebitna pritožba ne zadrži kazni. Glede stanja tega primera je STA danes poslala vprašanja tudi ljubljanskemu klubu, pri katerem se za zdaj še niso odzvali.

Se je pa za Ekipo že v četrtek odzval prvi mož Olimpije Adam Delius. "Pravilna informacija je, da se je zoper trenutno odločitev mogoče pritožiti v treh dneh. To bo pripeljalo do odločitve z rokom za plačilo. Ta postopek lahko traja več tednov," je dejal Delius za Ekipo.

"Na razočaranje sovražnikov Olimpije vas lahko obvestim, da je vprašanje Mustafe Nukića rešeno. Plačilo bi že moral imeti na svojem računu, davčni urad pa bo zadovoljen, ko bo nakazal svoje davčne obveznosti. Olimpija je torej priznala in plačala svoje obveznosti do Mustafe Nukića. Nukić zdaj dolguje denar davčnemu uradu," je nadaljeval predsednik kluba.

Delius je ob tem napovedal, da bo naslednji teden znana tudi odločitev o novem trenerju. V zadnjih dneh se v slovenskih medijih največkrat omenja ime Miša Brečka.

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