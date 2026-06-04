Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je v sredo napovedal povečanje državnih jedrskih zmogljivosti, vključno s krepitvijo proizvodnje jedrskega materiala, primernega za izdelavo orožja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kim je v sredo po poročanju severnokorejske tiskovne agencije KCNA obiskal "novo tovarno za proizvodnjo jedrskega materiala", kjer je napovedal znatno krepitev državnih jedrskih zmogljivosti. Med obiskom je še izjavil, da se je "proizvodna zmogljivost jedrskih materialov Severne Koreje v zadnjih petih letih več kot podvojila".

Najverjetneje gre za nov obrat za bogatitev urana

Severna Koreja ni razkrila lokacije, ki jo je obiskal Kim, analitiki pa ocenjujejo, da gre verjetno za nov obrat za bogatitev urana v Yongbyonu.

Čeprav proti Severni Koreji veljajo mednarodne sankcije, ki naj bi omejile njen jedrski program, Pjongjang že leta razvija rakete, ki bi lahko nosile jedrske konice. V zadnjih letih je tudi znatno povečal število preizkusov raket, obenem pa okrepil vojaško sodelovanje z Rusijo ter zaostril retoriko proti Južni Koreji in ZDA.

Točen obseg severnokorejskega jedrskega arzenala sicer ni znan. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP bi lahko obsegal več deset jedrskih konic.