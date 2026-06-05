Umrl je britanski igralec Anthony Head, znan po vlogi v seriji Izganjalka vampirjev

V 73. letu starosti je umrl britanski igralec Anthony Head, najbolj znan po vlogah v serijah Buffy, izganjalka vampirjev in Ted Lasso. Kot sta v izjavi za javnost sporočili njegovi hčerki Emily in Daisy Head, je umrl v družinskem krogu zaradi zapletov pri prebolevanju pljučnice.

"Z žalostjo sporočava, da je umrl najin čudoviti oče Anthony Head. Veva, da ga bodo prijatelji, kolegi in oboževalci serij, v katerih je igral, zelo pogrešali. Rad je imel svojo službo in vedno se je imel za srečneža, da je lahko toliko desetletij sodeloval s tako izjemnimi in nadarjenimi ljudmi in bil del čudovitih produkcij," sta v izjavi za javnost ob smrti očeta zapisali njegovi hčerki Emily in Daisy Head. Dodali sta, da bo njegova zapuščina živela naprej.

Head je najbolj znan po vlogi Ruperta Gilesa v priljubljeni najstniški seriji Buffy, izganjalka vampirjev (Buffy the Vampire Slayer).

V zadnjih letih je nastopal v priljubljeni seriji Ted Lasso, kjer je igral nekdanjega lastnika nogometnega kluba Ruperta Manniona. Znan pa je tudi po serijah Little Britain in Merlinove pustolovščine.