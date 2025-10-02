Hollywoodska zvezdnica je leto pred 60. rojstnim dnevom videti vrhunsko.

Igralka Halle Berry, ki je sredi avgusta dopolnila 59 let, je svoje sledilce na Instagramu navdušila s fotografijo, na kateri sredi puščave pozira v miniaturnem bikiniju.

"Videti je, kot da grem po napačni poti, toda ne ..., grem po svoji poti," je zapisala ob fotografiji, ki je sprožila val navdušenja.

Pred časom je v pogovoru za spletni portal Oprah Daily poudarila, da se zdaj, na pragu šestega desetletja, počuti bolje kot kadarkoli. "Prepričana sem, da bo pri 60 letih še boljša. Počutim se samozavestno, močno in seksi. Sem modrejša in pametnejša kot kadarkoli prej," je dejala igralka, ki deluje tudi kot ambasadorka ozaveščanja o menopavzi.

Tej prelomnici v življenju žensk je posvetila tudi svojo najnovejšo, prav tako seksi objavo na Instagramu:

"Začel se je mesec ozaveščanja o menopavzi in počutim se blagoslovljeno, da sem v tej zlati uri svojega življenja," je zapisala v objavi, "pred desetimi leti ne bi mogla verjeti, da bom slavila menopavzo, ustvarila podjetje, ki podpira ženske v tem obdobju, in da se bom v menopavzi počutila kot najboljša različica sebe. Bodimo ponosne in slavimo to obdobje!"

