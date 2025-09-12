Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Petek,
12. 9. 2025,
8.29

Osveženo pred

1 ura, 25 minut

Petek, 12. 9. 2025, 8.29

1 ura, 25 minut

Igralka Margot Robbie osupnila v prosojni obleki

Margot Robbie | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Hollywoodska zvezdnica je navdušila na rdeči preprogi v Londonu, kjer je promovirala svoj novi film.

V Londonu so ta teden premierno predvajali film A Big Bold Beautiful Journey, romantično fantazijo, v kateri v glavnih vlogah igrata Colin Farrell in Margot Robbie, ki je na rdeči preprogi ukradla vso pozornost.

Margot Robbie | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Poglede je pritegovala v drzni prosojni obleki, okrašeni s kristalčki in bleščicami ter z globoko izrezanim hrbtom.

Obleko je podpisala modna hiša pred kratkim umrlega Giorgia Armanija, ki se mu je Margot Robbie na ta način poklonila.

Margot Robbie | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Film A Big Bold Beautiful Journey je prva filmska vloga 35-letne igralke po svetovni uspešnici Barbie, prihodnje leto pa v kinematografe prihaja še nova predelava Viharnega vrha (Wuthering Heights), v kateri igra z Jacobom Elordijem.

