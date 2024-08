Avstralska igralka Margot Robbie dopustuje pri naših sosedih na Sardiniji, kjer z ohlapnimi oblačili razkazuje svoj nosečniški trebušček. Na počitnicah so se ji pridružili mož Tom Ackerley in njuni prijatelji.

Da je 34-letna avstralska igralka noseča, je jasno od začetka julija, ko so jo fotografi ujeli pri italijanskem jezeru Como. Medtem ko o nosečnosti še ni spregovorila, je v preteklih intervjujih večkrat poudarila, da si je vedno želela družine in čaka na pravi trenutek.

Na srajci je zapela le en gumb

V teh dneh z možem in filmskim producentom Tomom Ackerleyjem ter prijatelji dopustujeta na Sardiniji, kjer Robbiejeva ponosno razkazuje svoj nosečniški trebušček.

Fotografi so jih ujeli med sprehodom. Margot Robbie je nosila črne lanene hlače in belo srajco, na kateri si je zapela le en gumb, videz pa dopolnila s črnim klobukom in sončnimi očali. Ackerley si je nadel kratke hlače v kaki barvi in preprosto belo majico.

Par se je spoznal leta 2013 med snemanjem filma Suite Française, tri leta kasneje pa sta se na skrivaj poročila v Avstraliji. Svojo zasebnost sicer skrbno varujeta. V zadnjih letih skupaj sodelujeta v producentskem podjetju LuckyChap, ki je med drugim zaslužno za globalno uspešnico Barbie.

Tom Ackerley in Margot Robbie sta se poročila leta 2016 v Avstraliji. Foto: Guliverimage

