R. Sp.

Sobota,
31. 1. 2026,
17.16

Sobota, 31. 1. 2026, 17.16

Rekla je "da"

Romantični Willingen: slovenski skakalec poskrbel za čudovit trenutek

R. Sp.

THUMB - Sušnik zaroka | Foto zajem zaslona

Foto: zajem zaslona

Pred današnjo moško tekmo svetovnega pokala v Willingenu v Nemčiji je za čudovit in nadvse romantičen trenutek poskrbel slovenski predskakalec Urban Sušnik. Po svojem skoku je si je odpel smučarski dres in 20 tisoč navijačem ter številnim gledalcem pred televizijskimi zasloni razkril majico z napisom "Will you marry me?" (Se boš poročila z menoj?). Vprašanje je bilo namenjeno partnerici Martini, ki so jo ob gesti oblile solze.

V ciljni areni je nato Urban, sicer tudi športni novinar časopisne hiše Dnevnik, pred srčno izbranko še uradno pokleknil, ob pritrdilnem odgovoru objokane dame pa ji brž nadel še zaročni prstan. Willingen ima za zaljubljenca posebno mesto v srcu, prav tam sta se namreč v začetku leta 2023 tudi spoznala. 

Nad romantično gesto je bila množica navijačev ob skakalnici v Willingenu navdušena, našemu novinarskemu kolegu in skakalcu ter njegovi zaročenki pa iz srca čestitamo tudi mi.

