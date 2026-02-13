Po tragični smrti moža slavna plesalka naznanila zaroko

Ameriška zvezdnica in plesalka Allison Holker je tri leta po smrti moža oznanila, da je zaročena.

Plesalka in nekdanja tekmovalka šova So You Think You Can Dance Allison Holker je po skoraj dveh letih zveze potrdila zaroko s tehnološkim direktorjem Adamom Edmundsom.

Novico je delila na Instagramu in zapisala, da je bila to najbolj čarobna in romantična noč njenega življenja. Dodala je, da je globoko hvaležna za ljubezen, podporo in stabilnost, ki jo Adam prinaša njej in njenim otrokom, ter da ji je pomagal znova odkriti sebe in ponovno verjeti v ljubezen.

Zaroka se je zgodila med praznovanjem njenega rojstnega dne, ko jo je Adam presenetil z romantično snubitvijo pred bližnjimi.

Allison je bila prej poročena s plesalcem in televizijsko osebnostjo Stephenom Bossom, bolje poznanim pod vzdevkom 'tWitch', ki je umrl leta 2022. Skupaj sta imela dva otroka, sina in hčerko, Allison pa ima s svojim bivšim zaročencem še eno hčer.

Allison in tWitch sta bila poročena 11 let. Foto: Guliverimage

Po tWitchevi tragični smrti, ko si je decembra 2022 vzel življenje, je 38-letna zvezdnica večkrat javno spregovorila o žalovanju, okrevanju in postopnem vračanju upanja. Zvezo z Edmundsom je prvič javno oznanila leta 2024, vse od takrat pa poudarja, da je nova ljubezen pomemben del njenega osebnega okrevanja in novega življenjskega poglavja.

