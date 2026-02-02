Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Svarilo: Ukrajina ima ogromno težavo. Zelenski poziva k ukrepanju.

Ukrajini zmanjkuje kritično pomembnih raket za sisteme protiletalske obrambe. Nekatere lokacije v Ukrajini, ki jih Rusija neumorno napada z raketami in brezpilotnimi letali, zaradi tega občasno postanejo zelo ranljive.

Veliko težavo ukrajinske protiletalske obrambe je za ukrajinsko tiskovno agencijo RBC opisal glavni tiskovni predstavnik letalskih sil Ukrajine Juri Ihnat.

Po njegovih besedah je vrhovno poveljstvo Ukrajine na čelu z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim svoje partnerje na Zahodu že večkrat obvestilo, da njihovi raketni sistemi, ki predstavljajo enega od temeljev protizračne obrambe Ukrajine, večkrat ostanejo prazni.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zaveznike Ukrajine že večkrat pozval, da je zanesljiva oziroma stabilna redna dobava raket za sisteme protizračne obrambe, s katerimi so države Zahoda v preteklih letih opremile Ukrajino, nujna za odbijanje ruskih zračnih napadov, in poudaril zaskrbljujoče dejstvo, da "raket za obrambo zaradi pogostosti in obsega ruskih napadov nikoli ne bo dovolj".  | Foto: Reuters Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zaveznike Ukrajine že večkrat pozval, da je zanesljiva oziroma stabilna redna dobava raket za sisteme protizračne obrambe, s katerimi so države Zahoda v preteklih letih opremile Ukrajino, nujna za odbijanje ruskih zračnih napadov, in poudaril zaskrbljujoče dejstvo, da "raket za obrambo zaradi pogostosti in obsega ruskih napadov nikoli ne bo dovolj".  Foto: Reuters

"Težava je, da moramo nekako odbiti naslednji napad Rusije"

Nekatere lokacije, ki so pogoste tarče ruskih zračnih napadov, so zaradi tega še posebej ranljive. "Sistemi protizračne obrambe včasih ostanejo prazni. To je težava, ker moramo še vedno nekako odbiti naslednji napad Rusije. Pred enim od večjih smo imeli srečo, da so nam zavezniki opremo poslali le en dan prej," je dejal.

Med drugim večjim ruskim napadom, ki ga je omenil, pa je imel eden od protiletalskih sistemov NASAMS, ki sestreljuje drone in križarske rakete, na razpolago samo dve od šestih raket. 

Sistem protiletalske oziroma protizračne obrambe NASAMS. | Foto: Shutterstock Sistem protiletalske oziroma protizračne obrambe NASAMS. Foto: Shutterstock

Ruski napadi so po Ihnatovih besedah po drugi strani medtem postali tako siloviti in številčni, da sistemom protizračne obrambe sploh ne uspe izstreliti vseh razpoložljivih raket. "Sovražnik včasih pošlje toliko dronov in raket, da so sistemi, kot sta NASAMS ali IRIS-T, preprosto preobremenjeni," je dejal.

"Nikoli ne bo dovolj"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zaveznike Ukrajine že večkrat pozval, da je zanesljiva oziroma stabilna redna dobava raket za sisteme protizračne obrambe, s katerimi so države Zahoda v preteklih letih opremile Ukrajino, nujna za odbijanje ruskih zračnih napadov, in poudaril zaskrbljujoče dejstvo, da "raket za obrambo zaradi pogostosti in obsega ruskih napadov nikoli ne bo dovolj". 

