V Rusiji so našli nove največje sovražnike. Vsi so v Evropi.

Večina prebivalcev Rusije kot največji sovražnici svoje države zdaj vidi Poljsko in Litvo, razkriva nova anketa neodvisnega moskovskega inštituta za javnomnenjske raziskave Levada. Gre za ponoven preobrat – še lani poleti je med državljani Rusije za največjega sovražnika veljala Nemčija, pred tem pa ZDA, ki so pri Rusih po tem, ko je Belo hišo ponovno zasedel Donald Trump, glede na zgodovinsko rivalstvo z Rusijo zapisane kar dobro.

Pet največjih sovražnic Rusije je v Evropi

62 odstotkov sodelujočih v anketi, ki jo je že oktobra lani med državljani Rusije izvedel inštitut Levada – ta nima povezav s Kremljem, zato je v Rusiji vpisan v register organizacij, ki delujejo kot tuji agenti – za največji sovražnici Rusije označuje Poljsko in Litvo.

Obe državi sta veliki podpornici Ukrajine, zadnja leta pa opozarjata tudi na potencialno nevarnost, da Rusija vojno razširi še onkraj meja Ukrajine. Ta je bila iz ankete inštituta Levada sicer izvzeta.

Še ena od najnovejših raziskav inštituta Levada je pokazala, da potek vojne v Ukrajini trenutno zanima najmanj Rusov in Rusinj od februarja 2022. Foto: Shutterstock

Poljski in Litvi sledijo Združeno kraljestvo, ki ga kot sovražnico Rusije vidi 57 odstotkov tamkajšnjih prebivalcev, Nemčija (50 odstotkov) in Švedska (40 odstotkov).

ZDA niso več največji antagonist

Združene države Amerike medtem kot sovražnico Rusije dojema le še 27 odstotkov Rusov – še lani spomladi je bil ta delež pri 40 odstotkih, že takrat pa je glede na anketo iz leta 2024 upadel za kar 36 odstotnih točk (s 76 na 40).

Anketo inštituta Levada je sicer naročilo Nemško društvo Saharov, imenovano po sovjetskem disidentu Andreju Saharovu, in jo vključilo v obsežno raziskavo z naslovom Rusija in svet: Sovražniki, rivali in prijatelji (vir). Kot ugotavljajo, v Rusiji Združene države Amerike po tem, ko se je v Belo hišo znova vselil Donald Trump, dojemajo bolj kot rivalsko kot pa sovražno državo.

Na repu Rusiji izrazito neprijateljskih držav – po mnenju sodelujočih v raziskavi Levade – je še Izrael, ki ga kot sovražno državo dojema 25 odstotkov Rusov.

Kot poudarjajo v Nemškem društvu Saharov, ki je naročilo anketo Levade, je na rezultate o prijateljskih in neprijateljskih državah močno vplivalo to, kako zelo (ali malo) pomagajo Ukrajini. Foto: Shutterstock

Najraje imajo Kitajce in Severne Korejce – a bolj kot partnerje, ne prijatelje

Med najbolj prijateljske države so prebivalci Rusije medtem uvrstili Kitajsko, ki jo tako vidi 29 odstotkov Rusov, Indijo (24 odstotkov), Iran (18 odstotkov) in presenetljivo tudi Severno Korejo, ki jo je med prijateljske države uvrstilo kar 28 odstotkov sodelujočih v anketi.

Večina jih te države sicer vidi manj kot prijateljice in bolj kot partnerice Rusije. Na primer Kitajsko kar 60 odstotkov Rusov vidi le kot partnersko, ne pa tudi prijateljsko državo. Podobna razmerja stališč veljajo tudi glede odnosov med Rusijo in Indijo ter Rusijo in Turčijo.