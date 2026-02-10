Šokantno odkritje: psi v Ukrajini niso več enaki kot pred vojno

Vojna v Ukrajini ni prizadela le ljudi, ampak tudi živali. Znanstveniki so odkrili, da psi niso več enaki kot pred vojno. Ugotovili so, da je vojna v Ukrajini pse, ki so bili prej hišni ljubljenčki, v kratkem času spremenila v pse, ki so podobni divjim psom, kaže študija, objavljena v reviji Evolutionary Applications.

Znanstveniki so zbrali podatke o 763 psih v devetih regijah Ukrajine. Ekipa je sodelovala z zavetišči za živali, veterinarji in prostovoljci tako na varnejših območjih kot bojnih linijah.

Vendar je bilo zbiranje podatkov na frontnih bojnih linijah težje. Delo je vodil Ihor Dykyy, zoolog na Nacionalni univerzi Ivana Franka, ki je služil na frontnih bojnih linijah blizu mesta Lyman v Doneški regiji, kasneje pa blizu Harkiva in meje z Rusijo.

"Z nami je živelo veliko potepuških psov. Bili so prestrašeni, trpeli so zaradi granat, številni so bili ranjeni," je dejal in dodal, da so jih hranili ter jim nudili zavetje in zdravstveno oskrbo, kadarkoli je bilo to mogoče.

Psi na fronti bolj podobni volkovom, kojotom in dingom

Ugotovitve ekipe kažejo, da so psi na frontnih bojnih linijah v izjemno kratkem času postali bolj podobni divjim vrstam psov, kot so volkovi, kojoti ali dingi.

Na primer, psi na frontnih bojnih linijah so le redko imeli gobce, ki so bili tako kratki kot pri francoskih buldogih ali tako dolgi kot pri jazbečarjih. Številni so imeli tudi zmanjšano telesno maso. Celo njihova ušesa so dobila drugačno obliko, pogosteje koničasto kot povešeno. Prav tako so psi na fronti pogosteje živeli v krdelih.

Zaradi vojne so razvili lastnosti, ki so jim pomagale preživeti v ekstremnih razmerah. "Na fronti imajo psi pogosteje ravna ušesa, raven rep, manj bele barve," je za New York Times povedala raziskovalka Mariia Martsiv.

Nekateri so se prehranjevali s trupli padlih vojakov

Znanstvenike je najbolj presenetila hitrost, s katero so se zgodile spremembe pri psih. "Spremembe, ki jih opažamo pri psih na fronti, se dogajajo prehitro, da bi jih lahko razložili z molekularno evolucijo," so zapisali.

Pravzaprav se dogaja, da vojne razmere dajejo prednost živalim z določenimi lastnostmi. Na primer, pes z manjšo telesno maso manj verjetno sproži mine, se bolje skrije in je manjša tarča za šrapnele.

Kljub dokazom o na videz divjih vedenjskih lastnostih in fizičnih značilnostih je večina psov, ko gre za hrano, ostala odvisna od ljudi. Nekatere so posvojile ukrajinske čete. Vendar so znanstveniki na fronti opazili tudi pse, ki za svoje preživetje niso več odvisni od ljudi. Včasih so preživeli tako, da so se prehranjevali s trupli padlih vojakov.