Rusi v paniki grozijo Putinu: Kdor seje veter, žanje vihar

Današnji začetek omejevanja delovanja komunikacije aplikacije Telegram, ki ga izvaja ruski medijski regulator Roskomnadzor, je močno razburil ruske vojake na fronti v Ukrajini. Aplikacija je zanje namreč kritičnega pomena za hitro komuniciranje in neredko tudi odbijanje ukrajinskih napadov z droni. Do poteze Roskomnadzora so kritični tudi nekateri ruski politiki in medijski operativci.

"To je sporočilo za Roskomnadzor in morda tudi tiste višje zgoraj, ki jih bo mogoče slišal Vladimir Vladimirovič (Putin, op. p.). Platforma Telegram nam omogoča hitro izmenjavo informacij in uspešen boj proti sovražnikovim brezpilotnim letalom. Zdaj nam to želite vzeti - no, kdor seje veter, žanje vihar," je v videoposnetku, ki se je danes hitro razširil po družbenih omrežjih, tudi ruskemu predsedniku posredno zapretil zamaskirani ruski vojak, ki se je predstavil zgolj kot Inge.

Dodal je, da so se vedno pripravljeni boriti proti sovražniku, a zdaj je proces izmenjave informacij, katerega vzpostavitev je bila zelo zahtevna, postal bistveno bolj zapleten.

"Verjemite mi - to vem bolje od vseh, ker sem bil jaz tisti, ki sem ga zasnoval. Naj vprašam RNK (Roskomnadzor, op.p.), ki rad blokira stvari - ali je kdo od vas prišel sem (na fronto v Ukrajino, op.p.) in preveril, ali bi to bilo smiselno?" je pripomnil.

"Inge" - to najverjetneje ni njegovo pravo ime - sicer ni edini Rus, ki je zaradi začetka omejevanja delovanja komunikacijske aplikacije Telegram danes zelo slabe volje.

Roskomnadzor je omejitve delovanja komunikacijske aplikacije Telegram danes uvedel zato, ker Telegram domnevno ne spoštuje ruske zakonodaje, ki veleva, da morajo biti vsi podatki, izmenjani prek aplikacije, shranjeni lokalno in da morajo vse platforme državnim organom kadarkoli omogočiti vpogled v vse podatke in komunikacijo na platformi - tudi šifrirano. Telegram v Rusiji sicer še vedno ne deluje, a so glede na pritožbe uporabnikov motene oziroma nedostopne nekatere funkcije, kot so glasovno klicanje in izmenjave večpredstavnostnih vsebin.

"Streljamo se v koleno"

Kritike na račun poteze Roskomnadzora je namreč izrazilo več ruskih politikov, političnih in tehnoloških strokovnjakov, novinarjev ter vojaških blogerjev, ki v Rusiji ob državnih medijih veljajo za osrednje vire informacij o dogajanju v vojni v Ukrajini, mnogi pa so tudi podaljšek ruske politične propagande.

Poslanec ruske dume in podpredsednik ruskega parlamentarnega odbora za ekonomsko politiko Mihail Deljagin je za ruske medije danes dejal, da "Roskomnadzor aplikacijo Telegram blokira, ne da bi ji napovedal vojno (v navednicah), brez pojasnila, brez opozorila", in da se boj proti goljufom ne bi smel izroditi v vojno proti državljanom, ki spoštujejo zakone. Potezo Roskomnadzora je primerjal s prepovedjo uporabe elektrike za vse samo zaradi kriminalcev, ki za izvajanje kriminala uporabljajo elektriko.

Ruski novinar Dmitrij Smirnov, ki pokriva dogajanje v Kremlju, je na svojem kanalu na Telegramu sarkastično zapisal, da je morda najbolje, da Rusija ugasne internet za vse državljane in da se pretvarja, da je izginil tudi povsod drugod po svetu. "Najbolje bo, da Telegram predamo Ukrajincem in tistim, ki želijo zavojevati Rusijo, mi pa si vsi namestimo Max (rusko komunikacijsko aplikacijo, op. p.) in uživamo samo v novicah, ki nam jih servira državna televizija.

"Z omejevanjem Telegrama medijsko prevlado v aplikaciji tako rekoč prepuščamo Ukrajincem in Evropejcem. To je tudi velik udarec za prostovoljce, ki sledijo dogajanju v Ukrajini, in za vse, ki želijo pomagati vojakom. Gre za strel v koleno," so bili kritični pri ruskem kanalu Vojaške zadeve na Telegramu.

Vojaški bloger Sergej Lebedev je v svojem kanalu medtem zapisal, da ruski informacijski sistem s takšnimi potezami postaja vse bolj izoliran, kar pomeni, da svojega vpliva ne more več širiti onkraj meja Rusije. "V vsebine na Telegramu so vložili milijarde, rezultatov pa ni," je še zapisal.

Ruski politični analitik Ilja Graščenkov je omejevanje Telegrama medtem označil za sivo cono, saj ruska zakonodaja po njegovem mnenju mehanizmov, ki bi dovoljevali takšno blokiranje funkcij, ne definira dovolj dobro.