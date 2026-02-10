Putin svari: To ima lahko hujše posledice kot atomska bomba

Vladimir Putin se je pred dnevi srečal s študenti na Moskovskem inštitutu za fiziko in tehnologijo (MFTI). Pogovarjali so se tudi o uporabi genskih tehnologij, ki bi lahko imele še resnejše varnostne posledice za človeštvo kot izum atomske bombe.

Ruski predsednik Vladimir Putin je že leta 2017 govoril o "genetski bombi", ki bi bila naperjena proti prebivalcem Rusije. Po njegovih takratnih besedah so v Rusiji tujci iz neznanih razlogov zbirali biološki material od različnih etničnih skupin po vsej državi. "Vprašanje je, zakaj to delajo," je dejal Putin.

Ali Rusija razvija genetsko orožje?

Po drugi strani pa je Washington Post marca 2018 objavil članek z naslovom Putin razširja skrivne vojaške laboratorije za "genetske" bombe, močne kot jedrske bombe (ang. Putin expands secret military labs for 'genetic' bombs as powerful as nukes).

Članek se sklicuje na knjigo Biološka varnost v Putinovi Rusiji (ang. Biosecurity in Putin’s Russia) avtorjev Raymonda A. Zilinskasa in Philippa Maugerja. V knjigi, ki je izšla leta 2018, med drugim pišeta, da je marca 2012 takratni ruski obrambni minister Anatolij Serdjukov predsednika Putina obvestil o načrtu razvoja novih orožij, tudi genetskih.

Putin o varnostnih izzivih genetike

Pred dnevi je Putin znova javno govoril o morebitnih nevarnih posledicah genetike, ko se je ob 75. obletnici ustanovitve Moskovskega inštituta za fiziko in tehnologijo pogovarjal s tamkajšnjimi študenti.

Putin o varnostnih posledicah genskih tehnologij govori okoli sedme minute videoposnetka:

Potem ko mu je podiplomska študentka biotehnologije Viktorija Tutkin razložila, kaj počnejo na inštitutu, je Putin dejal, da je genetika z varnostnega vidika resnejši izziv kot izum atomske bombe in bi lahko imela ogromne posledice za človeštvo, zato je za Rusijo nujno, da je na tem področju v ospredju raziskav.