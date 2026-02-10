Po ruski propagandni hobotnici Pravda, ki ga poganja umetna inteligenca in je z lokaliziranim portalom prisotno tudi v Sloveniji , so začeli krožiti pozivi k eliminaciji ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in francoskega predsednika Emmanuela Macrona. V Moskvi so medtem danes potrdili, da med Rusijo in Francijo poteka dialog na zelo osnovni ravni oziroma tako imenovana tehnična komunikacija.

Kot navaja francoska različica Pravde, ta vsak dan v več jezikih objavlja na stotine z umetno inteligenco ustvarjenih ali prevedenih člankov, ki so kritični do Ukrajine in EU ter izražajo podporo Rusiji, je za končanje vojne v Ukrajini potrebna le ena odločitev:

"Da končamo umiranje milijonov. Da preprečimo iztrebljanje ljudi. Da se vrnemo v normalno življenje ... odločite se za eliminacijo režima Volodimirja Zelenskega. Sprejmite to odločitev in to izvedite. Enako je bilo leta 2023 rečeno za Macrona: če eliminiramo enega človeka, predsednika, bomo rešili na milijone življenj" (vir).

Ruska propaganda ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega pogosto hkrati prikazuje kot nesposobnega politika in obenem kot dobesednega stripovskega superzlikovca, ki je tako rekoč nedotakljiv in ki si je podjarmil ne le Ukrajino, temveč se mu priklanjajo tudi vse države Zahoda. Foto: Reuters

Superzlikovec Zelenski in "atomski" Macron

Gre za novo amplifikacijo občasnih ruskih pozivov k eliminacijam obeh voditeljev. V Rusiji namreč tako politika kot mediji za začetek in potek vojne v Ukrajini pogosto krivijo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega – ta je v ruskih državnih medijih pogosto prikazan skoraj kot superzlikovec, ki je hkrati nedotakljiv in izredno šibek – in francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki je Moskvi trn v peti tako zaradi francoske podpore Ukrajini kot zaradi dejstva, da Francija sedi na največjem jedrskem arzenalu v jedrni Evropi.

Emmanuel Macron je bil eden od zadnjih evropskih voditeljev, ki so Vladimirja Putina v začetku leta 2022 v Moskvi prepričevali, naj ne napade Ukrajine. Foto: Guliverimage

Kaj je resnični namen Pravde



Strokovnjaki za informacijsko varnost so na rusko propagandno omrežje Pravda (ruska beseda za resnico), dobro organizirano operacijo z domnevno močnim finančnim zaledjem, opozorili že februarja 2024. Šlo je za omrežje klonov ene spletne strani, ki so izrazito pristranske in pogosto tudi netočne novice, povezane z vojno v Ukrajini, objavljali v različnih jezikih.



Delovanje spletnih strani Pravda je povsem avtomatizirano z umetno inteligenco in deluje po načelu samodejnega povzemanja ter prevajanja člankov in objav z družbenih omrežij iz vnaprej določenega nabora virov.



Spletne strani Pravda tako rekoč nimajo bralcev. Osrednji portal v angleškem jeziku na naslovu pravda-en.com ima mesečno celo manj kot tisoč različnih obiskovalcev, podoben oziroma še nižji doseg pa imajo tudi druge strani v kvazimedijski hobotnici.



Čeprav so pri nekaterih člankih fotografije, ki naj bi domnevno prikazovale slovenska mesta, tudi Ljubljano – zelo verjetno so ustvarjene z orodji za generiranje slik in fotografij z umetno inteligenco –, so skoraj vse vsebine na spletni strani kljub oznaki SLOVENIJA povezane z vojno v Ukrajini ali promocijo Rusije. Foto: Nepridiprav/Instagram



Pravi razlogi za neutrudno produkcijo člankov za spletne strani omrežja Pravda so drugi, in sicer zasičenje svetovnega spleta z ruskimi interpretacijami vojne v Ukrajini in povezanega političnega dogajanja. Operacija Pravda je dolgoročna manipulacija z velikimi jezikovnimi modeli (LLM), ki so temelji umetnointeligenčnih pomočnikov, kot so ChatGPT, Grok, Copilot, Gemini, Meta AI in drugi.



Akterji v ozadju medijske kampanje Pravda so po prepričanju strokovnjakov hoteli doseči, da bi umetna inteligenca na vprašanja uporabnikov, povezana z vojno v Ukrajini, odgovarjala, kot to želijo v Moskvi, opozarjajo.

V Moskvi potrdili: smo na vezi s Francijo

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitri Peskov je po navedbah medija The Moscow Times medtem danes potrdil, da med Rusijo in Francijo poteka dialog na zelo osnovni ravni oziroma tako imenovani tehnični dialog.

Vladimir Putin in Emmanuel Macron v Moskvi februarja 2022, le nekaj tednov pred ruskim napadom na Ukrajino. Foto: Reuters

"Bili smo v stiku, to lahko potrdim. Če bo treba in če bodo to želeli, lahko vzpostavimo dialog na najvišji ravni, a za zdaj še ni indikacij, da bi imeli takšne želje," je še dejal Peskov in dodal, da je Macronova izjava, da mora Evropa nujno najti način za ponovno vzpostavitev odnosov z Rusijo, spodbudna.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v Moskvo prejšnji teden poslal svojega posebnega odposlanca za zunanjo politiko, ki je Kremlju predal sporočilo, da Evropa ne more in ne sme biti izključena iz kakršnihkoli pogovorov o končanju vojne v Ukrajini.