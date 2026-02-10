Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Torek,
10. 2. 2026,
9.16

Osveženo pred

1 ura, 3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
Ukrajina Rusija Vojna v Ukrajini

Torek, 10. 2. 2026, 9.16

1 ura, 3 minute

Vojna v Ukrajini

Obsežen napad Ukrajine: uničili so šest tisoč ruskih dronov

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Ukrajinski droni | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ukrajinske obrambne sile so izvedle obsežen napad na rusko poveljniško postojanko v mestu Sudž v regiji Kursk in skladišče streliva na okupiranem ozemlju v regiji Herson. Prav tako so uničili okoli šest tisoč ruskih brezpilotnih letalnikov FPV, poroča Ukrajinska pravda.

"V okviru ukrepov za zmanjšanje ofenzivnih zmogljivosti ruskega agresorja enote obrambnih sil Ukrajine nadaljujejo obstreljevanje sovražnikovih vojaških objektov na začasno okupiranih ozemljih Ukrajine in na ozemlju Ruske federacije," je v izjavi sporočil generalštab oboroženih sil Ukrajine.

Ukrajina je v noči na 9. februar napadla rusko poveljniško postojanko v mestu Sudž v regiji Kursk. Zadeli so tudi rusko skladišče streliva na začasno zasedenem območju regije Herson v bližini naselja Novooleksiivka.

Poleg tega je generalštab Ukrajine potrdil napad na skladišče brezpilotnih letalnikov v Rostovski regiji in uničenje treh zabojnikov ruskih brezpilotnih letalnikov FPV. Po prvih poročilih je bilo uničenih okoli šest tisoč FPV dronov, poškodovanih pa je bilo tudi več drugih zabojnikov z droni.

"Zbiramo informacije o sovražnikovih izgubah in obsegu škode," so sporočili iz generalštaba. 

Nekaj
Novice Moskva neprijetno presenetila Zahod: nihče ni pričakoval tega
Miss Universe 2013, Moscow, Donald Trump
Novice Vohun trdi: Putin ima nazoren posnetek Trumpa, ki ne sme priti v javnost
Ruski vojaki
Novice Ruski vojaki poskušali prikriti pokol na cesti smrti
Ukrajina Rusija Vojna v Ukrajini
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.