Obsežen napad Ukrajine: uničili so šest tisoč ruskih dronov

Ukrajinske obrambne sile so izvedle obsežen napad na rusko poveljniško postojanko v mestu Sudž v regiji Kursk in skladišče streliva na okupiranem ozemlju v regiji Herson. Prav tako so uničili okoli šest tisoč ruskih brezpilotnih letalnikov FPV, poroča Ukrajinska pravda.

"V okviru ukrepov za zmanjšanje ofenzivnih zmogljivosti ruskega agresorja enote obrambnih sil Ukrajine nadaljujejo obstreljevanje sovražnikovih vojaških objektov na začasno okupiranih ozemljih Ukrajine in na ozemlju Ruske federacije," je v izjavi sporočil generalštab oboroženih sil Ukrajine.

Ukrajina je v noči na 9. februar napadla rusko poveljniško postojanko v mestu Sudž v regiji Kursk. Zadeli so tudi rusko skladišče streliva na začasno zasedenem območju regije Herson v bližini naselja Novooleksiivka.

Poleg tega je generalštab Ukrajine potrdil napad na skladišče brezpilotnih letalnikov v Rostovski regiji in uničenje treh zabojnikov ruskih brezpilotnih letalnikov FPV. Po prvih poročilih je bilo uničenih okoli šest tisoč FPV dronov, poškodovanih pa je bilo tudi več drugih zabojnikov z droni.

"Zbiramo informacije o sovražnikovih izgubah in obsegu škode," so sporočili iz generalštaba.