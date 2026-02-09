Ruski vojaki poskušali prikriti pokol na cesti smrti

Na dan ruskega napada na Ukrajino, 24. februarja 2022, se je iz Belorusije proti Kijevu napotila kolona ruskih vozil. Del poti je potekal po avtocesti Žitomir, ki je za številne ukrajinske družine postala usodna. Ko so civilisti poskušali pobegniti iz prestolnice, so jih na poti prestregli ruski vojaki in streljali nanje, njihova trupla pa nato sežgali v avtomobilih, da bi uničili dokaze. Po štirih letih je končana preiskava ukrajinske policije in ukrajinske obveščevalne službe, ki je razkrila identiteto 13 ruskih vojakov in poveljnikov, osumljenih teh grozljivih zločinov, poroča The Times.

V treh tednih je bilo na cesti, ki so jo domačini poimenovali cesta smrti, ubitih 27 civilistov, pet je bilo ranjenih. Višji preiskovalec vojnih zločinov nacionalne policije v Kijevu Dmitro Čeban, ki preiskuje umore na avtocesti Žitomir, meni, da so bili napadi del sistematične kampanje, usmerjene proti civilistom.

"V bližini ni bilo vojaških položajev. Tam so bili samo civilisti," je dejal Čeban. "Te umore preiskujemo kot morebitne zločine proti človeštvu. Vsi ubiti so bili neoboroženi in so poskušali pobegniti. V avtomobilih so imeli otroke. Roke so dvignili v zrak, a so jih vseeno ubili."

Med njimi je bil 31-letni Maksim Iovenko, ki je z ženo Ksenijo in otrokom poskušal pobegniti iz predmestja Kijeva. Vozil je v konvoju vozil civilistov, ko so odjeknili streli. Z dvignjenimi rokami je izstopil iz vozila, a to ruskih vojakov ni ustavilo. Ustrelili so ga, ženi z otrokom pa so dovolili oditi.

Identificirali 13 osumljencev

Žitomirska avtocesta je bila na začetku vojne glavna vpadnica ruskih vojakov za napad na Kijev in zavzetje bližnjih mest. Ko so se ruski vojaki umikali, so za seboj pustili številne fizične dokaze, ki so pomagali pri njihovi identifikaciji. Za vojaki so ostali znaki činov in imenske ploščice, našli pa so tudi fotografije urnikov dela, na katerih so bila zapisana imena posameznih vojakov. Njihovo identiteto so potrdili z analizo dokumentov, ki so jih objavili ukrajinski tožilci, intervjuji z obveščevalnimi službami in pregledom dokazov nacionalne policije, ki vključujejo ure posnetkov z droni z začetkov vojne v Ukrajini.

Med osumljenci je sedem vojakov iz 5. tankovske brigade pod vodstvom podpolkovnika Romana Nikolajenka in majorja Tharja Abatajeva ter šest vojakov iz 37. motorizirane strelske brigade pod vodstvom poveljnika voda, poročnika Vadima Ovčinikova. Našteti so del skupine več kot sto ruskih vojakov in častnikov, ki so jih identificirali kot osumljence vojnih zločinov, storjenih v predmestjih Kijeva, vključno z Bučo. Vseh 13 vojakov, razen enega, ki je kasneje umrl, je od kijevskih tožilcev prejelo uradna obvestila o sumu kaznivega dejanja, naslednji korak pa je formalni pregon pred domačim sodiščem in mednarodnim kazenskim sodiščem.

Napadi so bili načrtovani

Preiskovalec Čeban pravi, da so ruski vojaki sistematično poskušali prikriti svoje zločine z uničevanjem vozil. To potrjuje primer družine Stocki. Med begom z avtomobilom so nanjo streljali ruski vojaki. Medtem ko sta jo Serhij in hčerka odnesla s poškodbami, je bilo za njegovo ženo Oleno prepozno. Posnetki dronov, ki so jih pridobili preiskovalci, kažejo zoglenele avtomobile sredi ceste.

"V predelu rezervoarja za gorivo je bilo veliko lukenj krogel, ki so jih izstrelili ruski vojaki. Avto so poskušali zažgati," je pojasnil Čeban in dodal, da je bila večina vozil uničena na ta način, da bi prikrili dokaze.

Glavni tožilec mesta Buča Kostjantin Švedčikov je povedal, da je odprtih tisoč preiskav zločinov, ki so bili storjeni v začetku leta 2022, vključno s tistimi na avtocesti Žitomir. Kot pravi, je glavni izziv dokazati, da so bili ti zločini načrtovani.

Po poročanju The Timesa je ukrajinski obveščevalni vir potrdil, da so prestregli več radijskih pogovorov, v katerih je mogoče slišati častnika, ki svojim vojakom ukaže, naj pobijejo vse.