St. M., STA

Nedelja,
8. 2. 2026,
10.47

42 minut

atentat FSB Ukrajina Rusija

Vojna v Ukrajini

Po napadu na ruskega generala aretirali dva osumljenca

St. M., STA

Moskva, atentat na Aleksejeva | Vladimir Aleksejev, prvi namestnik vodje ruske vojaške obveščevalne službe GRU, je bil v petek ustreljen v moskovskem stanovanju, po napadu pa so ga prepeljali v bolnišnico.

Vladimir Aleksejev, prvi namestnik vodje ruske vojaške obveščevalne službe GRU, je bil v petek ustreljen v moskovskem stanovanju, po napadu pa so ga prepeljali v bolnišnico.

Po napadu na visokega ruskega častnika v Moskvi v petek so aretirali dva osumljenca, je danes sporočila ruska obveščevalna služba (FSB). Eden od njiju je bil aretiran v Dubaju. Ruski preiskovalci so za napad, v katerem je bil namestnik vodje ruske vojaške obveščevalne službe Vladimir Aleksejev ranjen, obtožili ukrajinsko tajno službo.

Pomembnejši dogodki dneva:

10.48 Po napadu na ruskega generala aretirali dva osumljenca

10.48 Po napadu na ruskega generala aretirali dva osumljenca

Domnevni storilec, ki so ga opisali kot Rusa, je bil aretiran v Dubaju in izročen Rusiji, potem ko je pobegnil v Združene arabske emirate, je poročala ruska tiskovna agencija Tass ob sklicevanju na FSB. Drugega domnevnega sostorilca so aretirali v Moskvi, medtem ko je še eden pobegnil v Ukrajino, so poročali ruski mediji.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je že v petek odgovornost za streljanje pripisal Ukrajini in jo obtožil, da skuša s tem ovirati mirovna pogajanja. Streljanje je označil za teroristično dejanje. 

General Aleksejev je namestnik admirala Igorja Kostjukova, ki vodi rusko delegacijo na mirovnih pogajanjih v Abu Dabiju o Ukrajini. Ruski preiskovalci pa so sporočili, da je domnevni napadalec, ki so ga prijeli v Dubaju, ravnal po navodilih ukrajinske tajne službe. Moški naj bi decembra lani prispel v Moskvo, da bi izvedel napad.

Vladimir Aleksejev, prvi namestnik vodje ruske vojaške obveščevalne službe GRU, je bil v petek ustreljen v moskovskem stanovanju, po napadu pa so ga prepeljali v bolnišnico.

Odkar je Rusija začela invazijo na Ukrajino februarja 2022, je bilo v ruski prestolnici ubitih več visokih ruskih častnikov. Za nekatere umore je odgovornost prevzel Kijev.

General Aleksejev je namestnik admirala Igorja Kostjukova, ki vodi rusko delegacijo na mirovnih pogajanjih v Abu Dabiju o Ukrajini. Decembra 2016 so ZDA poti njemu uvedle sankcije zaradi domnevnih ruskih kibernetskih napadov, ki so vplivali na ameriške predsedniške volitve.

atentat FSB Ukrajina Rusija
