Po napadu na ruskega generala aretirali dva osumljenca
Po napadu na visokega ruskega častnika v Moskvi v petek so aretirali dva osumljenca, je danes sporočila ruska obveščevalna služba (FSB). Eden od njiju je bil aretiran v Dubaju. Ruski preiskovalci so za napad, v katerem je bil namestnik vodje ruske vojaške obveščevalne službe Vladimir Aleksejev ranjen, obtožili ukrajinsko tajno službo.
Domnevni storilec, ki so ga opisali kot Rusa, je bil aretiran v Dubaju in izročen Rusiji, potem ko je pobegnil v Združene arabske emirate, je poročala ruska tiskovna agencija Tass ob sklicevanju na FSB. Drugega domnevnega sostorilca so aretirali v Moskvi, medtem ko je še eden pobegnil v Ukrajino, so poročali ruski mediji.
Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je že v petek odgovornost za streljanje pripisal Ukrajini in jo obtožil, da skuša s tem ovirati mirovna pogajanja. Streljanje je označil za teroristično dejanje.
General Aleksejev je namestnik admirala Igorja Kostjukova, ki vodi rusko delegacijo na mirovnih pogajanjih v Abu Dabiju o Ukrajini. Ruski preiskovalci pa so sporočili, da je domnevni napadalec, ki so ga prijeli v Dubaju, ravnal po navodilih ukrajinske tajne službe. Moški naj bi decembra lani prispel v Moskvo, da bi izvedel napad.
Vladimir Aleksejev, prvi namestnik vodje ruske vojaške obveščevalne službe GRU, je bil v petek ustreljen v moskovskem stanovanju, po napadu pa so ga prepeljali v bolnišnico.
Odkar je Rusija začela invazijo na Ukrajino februarja 2022, je bilo v ruski prestolnici ubitih več visokih ruskih častnikov. Za nekatere umore je odgovornost prevzel Kijev.
Decembra 2016 so ZDA poti njemu uvedle sankcije zaradi domnevnih ruskih kibernetskih napadov, ki so vplivali na ameriške predsedniške volitve.