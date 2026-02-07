Rusija tolče po ukrajinski energetski infrastrukturi

Ukrajinsko energetsko omrežje je bilo davi tarča obsežnega ruskega napada, zaradi česar je velik del države ostal brez elektrike. Kot je sporočil ukrajinski operater Ukrenergo, je oskrba z elektriko prekinjena v večini regij, poročajo tuje tiskovne agencije.

8.23 Rusija izvedla nov obsežen napad na ukrajinsko energetsko infrastrukturo

Kot so še sporočili okoli pete ure zjutraj, napad še traja, obnovitvena dela pa bodo začeli, ko bodo to dovoljevale varnostne razmere.

Rusija že več mesecev intenzivno napada ukrajinsko energetsko infrastrukturo, zaradi česar Ukrajinci sredi zime pogosto ostanejo brez elektrike in ogrevanja. Dobava elektrike je prekinjena tudi v Kijevu, kjer je bilo davi pet stopinj pod ničlo, v prihodnjih dneh pa naj bi temperature padle celo na minus 20 stopinj Celzija.