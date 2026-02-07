Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
St. M., STA

Sobota,
7. 2. 2026,
8.22

Sobota, 7. 2. 2026, 8.22

44 minut

Vojna v Ukrajini

Rusija tolče po ukrajinski energetski infrastrukturi

St. M., STA

Ukrajina po ruskem napadu | Rusija že več mesecev intenzivno napada ukrajinsko energetsko infrastrukturo, zaradi česar Ukrajinci sredi zime pogosto ostanejo brez elektrike in ogrevanja. | Foto Guliverimage

Rusija že več mesecev intenzivno napada ukrajinsko energetsko infrastrukturo, zaradi česar Ukrajinci sredi zime pogosto ostanejo brez elektrike in ogrevanja.

Foto: Guliverimage

Ukrajinsko energetsko omrežje je bilo davi tarča obsežnega ruskega napada, zaradi česar je velik del države ostal brez elektrike. Kot je sporočil ukrajinski operater Ukrenergo, je oskrba z elektriko prekinjena v večini regij, poročajo tuje tiskovne agencije.

8.23 Rusija izvedla nov obsežen napad na ukrajinsko energetsko infrastrukturo

Ukrajinsko energetsko omrežje je bilo davi tarča obsežnega ruskega napada, zaradi česar je velik del države ostal brez elektrike. Kot je sporočil ukrajinski operater Ukrenergo, je oskrba z elektriko prekinjena v večini regij, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot so še sporočili okoli pete ure zjutraj, napad še traja, obnovitvena dela pa bodo začeli, ko bodo to dovoljevale varnostne razmere.

Rusija že več mesecev intenzivno napada ukrajinsko energetsko infrastrukturo, zaradi česar Ukrajinci sredi zime pogosto ostanejo brez elektrike in ogrevanja. Dobava elektrike je prekinjena tudi v Kijevu, kjer je bilo davi pet stopinj pod ničlo, v prihodnjih dneh pa naj bi temperature padle celo na minus 20 stopinj Celzija.

