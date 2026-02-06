Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Petek,
6. 2. 2026,
18.32

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,85

Natisni članek

Natisni članek
Ukrajina Rusija Vojna v Ukrajini Emmanuel Macron Vladimir Putin Sergej Lavrov

Petek, 6. 2. 2026, 18.32

54 minut

Sergej Lavrov razkril skrivne pogovore med Rusijo in Evropo o Ukrajini

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,85
Sergej Lavrov | Sergej Lavrov (levo) in Vladimir Putin | Foto Guliverimage

Sergej Lavrov (levo) in Vladimir Putin

Foto: Guliverimage

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov trdi, da je Rusija v rednih skrivnih stikih z več evropskimi voditelji, pogovarjali pa naj bi se o načinih za končanje vojne v Ukrajini.

"Ne bom skrival dejstva, da smo v stikih z več evropskimi voditelji. Pokličejo nas in nas prosijo, naj tega ne razkrivamo javno. Nekateri celo pridejo do nas. Stalno vzdržujejo skrivne stike z nami," je za ruski državni medij RT povedal zunanji minister Rusije Sergej Lavrov.

Kateri evropski voditelji naj bi na skrivaj komunicirali z Rusijo, Lavrov ni razkril.

Predsednik
Novice Putinova skrivnost: noče, da bi kdo to izvedel

Ustavimo vojno, nekaj je treba narediti

Ob tem je pojasnil, da razlike v tem, kaj domnevni evropski voditelji, ki naj bi klicali v Moskvo, govorijo prek skrivnih kanalov in kaj javno, praktično ni.

"Gre za ene in iste klice - ustavimo vojno, nekaj je treba narediti," je bil ciničen Lavrov. 

Ob tem je posebej kritiziral francoskega predsednika Emmanuela Macrona, čigar razglašanje, da bo "mogoče poklical Putina", je označil za patetično.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je bil eden od zadnjih evropskih in svetovnih voditeljev, ki so Vladimirja Putina osebno poskusili prepričati, naj ne napade Ukrajine. To je fotografija s srečanja Macrona in Putina 8. februarja 2022 v Moskvi. Rusija je takrat uradno še zatrjevala, da ne načrtuje napada na Ukrajino. | Foto: Reuters Francoski predsednik Emmanuel Macron je bil eden od zadnjih evropskih in svetovnih voditeljev, ki so Vladimirja Putina osebno poskusili prepričati, naj ne napade Ukrajine. To je fotografija s srečanja Macrona in Putina 8. februarja 2022 v Moskvi. Rusija je takrat uradno še zatrjevala, da ne načrtuje napada na Ukrajino. Foto: Reuters

Francoski predsednik Macron sicer že nekaj časa vztraja, da bi morala Evropa glede pogajanj za končanje vojne v Ukrajini čimprej vzpostaviti dialog oziroma pogajanja z Rusijo. V tem procesu za zdaj namreč sodelujejo le Ukrajina, Rusija in Združene države Amerike. 

Vladimir Aleksejev, general, streljanje
Novice V Moskvi ustrelili ruskega generala

Ukrajina ne sme izgubiti, Rusija pa ne sme zmagati

Evropa je, kar zadeva vojno v Ukrajini, po besedah Lavrova sicer zavzela stališče, ki tako rekoč ne dopušča kompromisov, saj naj bi bil cilj Evrope Rusiji v Ukrajini prizadejati tako imenovani strateški poraz - Ukrajina ne sme izgubiti, Rusija pa ne sme zmagati. 

Lavrov: Rusija nima načrtov za napad na Evropo

Ruski zunanji minister je v intervjuju še poudaril, da zavrača svarila več evropskih voditeljev, geopolitičnih analitikov in vojaških strategov, ki že nekaj časa opozarjajo, da bi se lahko Rusija v primeru uspeha v Ukrajini lotila še katere od evropskih držav, s katerimi si deli mejo.

Sergej Lavrov je v intervjuju za RT Evropo tudi obtožil, da poskuša minirati pogajanja med Ukrajino, Rusijo in ZDA. | Foto: Guliverimage Sergej Lavrov je v intervjuju za RT Evropo tudi obtožil, da poskuša minirati pogajanja med Ukrajino, Rusijo in ZDA. Foto: Guliverimage

Lavrov tako zagotavlja, da Rusija ne bo napadla Evrope, niti se ne pripravlja na tovrstne podvige.

Ruski zunanji minister je v januarju in februarju 2022 sicer večkrat javno zatrdil, da Rusija nima načrtov za napad na Ukrajino in da na meji z Ukrajino vojske ne kopiči zato, ker se pripravlja na invazijo. 

Ruska propaganda
Novice Analiza: Domnevne ruske informacijske operacije naj bi bile prisotne tudi v Sloveniji

Ukrajina Rusija Vojna v Ukrajini Emmanuel Macron Vladimir Putin Sergej Lavrov
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.