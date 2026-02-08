Ujeli so najbolj iskanega človeka v Rusiji

V Dubaju so danes takoj, ko je stopil z letala, aretirali Ljubomirja Korbo, 66-letnega Ukrajinca z ruskim potnim listom, ki je osumljen, da je v petek v Moskvi ustrelil ruskega generalpolkovnika Vladimirja Aleksejeva. Ta je poskus atentata preživel. Ruska varnostna služba FSB je ob tem oznanila, da je bil aretiran še en osumljenec, ki naj bi sodeloval pri načrtovanju umora Aleksejeva, medtem ko je eni osumljenki uspelo pobegniti v Ukrajino.

Ljubomir Korba je po navedbah FSB osumljen, da je v petek v Moskvi s pištolo tipa makarov z nameščenim dušilcem v stanovanjski stavbi v Moskvi trikrat ustrelil ruskega generalpolkovnika Vladimirja Aleksejeva, sicer namestnika načelnika ruske vojaške obveščevalne službe GRU.

Streljal naj bi Ukrajinec z ruskim državljanstvom

Ruske oblasti so mu sledile že v Moskvi, ko se je vkrcal na letalo za Dubaj, Rusija pa je to sporočila v Združene arabske emirate. Tam so ga pričakali organi pregona in ga aretirali skoraj takoj, ko je stopil z letala, nato pa ga poslali na drugo letalo, ki ga je vrnilo v Rusijo.

Prihod Korbe v Rusijo:

Footage of the would-be assassin being returned to Russia from Dubai. His name is Lyubomir Korba, he was born in Ternopol oblast, western Ukraine, in 1960. He acquired Russian citizenship recently. After the shooting, he immediately boarded a plane to Dubai, but was identified… https://t.co/iOoXWeh4dG pic.twitter.com/D7uCATCHYe — Russians With Attitude (@RWApodcast) February 8, 2026

Korba, ki sicer prihaja iz Ukrajine, rusko državljanstvo pa je dobil šele pred kratkim - v Rusijo je vstopil decembra lani -, po navedbah FSB ni deloval sam. Atentat na Aleksejeva, za katerega v Rusiji trdijo, da so ga naročili ukrajinski obveščevalci, da bi sabotirali mirovne pogovore med Rusijo, Ukrajino in ZDA, naj bi Korbi pomagali načrtovati še dve osebi.

Enega so prijeli, ena je pobegnila

Ena od njih je 67-letni državljan Rusije Viktor Vasin, ki so ga danes pridržali v Moskvi, do lani pa je bil kot višji inženir zaposlen v ruskem podjetju NTC Atlas, ki za FSB proizvaja orodja za nadzor ter prisluškovanje in je del konglomerata Rostec, velikana ruske obrambne industrije.

Osumljenec Viktor Vasin, ki naj bi pomagal načrtovati atentat na ruskega generalpolkovnika. Foto: omrežje X

Druga oseba, ki jo FSB sumi, da je bila vpletena v poskus atentata na Aleksejeva - ta je že v petek prestal operacijo in je pri zavesti -, je 55-letna Zinejda Serebritskaja, ki pa je že pobegnila v Ukrajino.

Ukrajina zanika vse obtožbe

V Kijevu sicer zavračajo vse obtožbe Rusije, da so kakor koli povezani s poskusom atentata na ruskega generalpolkovnika oziroma da bi trojica osumljencev delovala po navodilih ukrajinskih obveščevalcev.